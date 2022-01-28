壽山動物園整建進度超前　林欽榮幫動物加菜過好年

高雄市政府自110年積極推動壽山動物園「新動物園運動」整建工程，年終歲末副市長林欽榮特別選在農曆年前至現場向趕工的施工團隊致意，並且致贈橘子、蘋果等象徵平安吉祥的水果為紅毛猩猩等動物加菜，同時感謝動物保育人員不遺餘力照顧動物。為讓全民滿心期待的「壽山動物園」如期如質完工，在當前新冠肺炎嚴竣疫情環境下，副市長也要求農曆春節期間防疫工作不打烊、施工品質不馬虎，也祝福大家在新的一年「虎哩心想事成福氣來」！
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-01-28 16:00:39
副市長林欽榮表示，為打造一個更友善動物、環境更適合親子共遊同憩的動物園，以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「空中漫步長廊」等三大亮點主軸來呈現未來的願景，各工項如火如荼展開，期望以最大的人力、資源，於最短的時間內完成新動物園整體改造，各項工程進度均按既定進度執行中，目前整體工程進度40%，進度超前2%，已可見入口意象、戲水設施、空橋、動物棲地的雛型，今日特別至現場向施工團隊致意，並發送陳其邁市長春節小禮物，感謝團隊為新動物運動所做的努力。林欽榮特別強調，今年過年期間要跟各位爸爸媽媽、大小朋友說聲抱歉，動物園休園整建暫停開放，但9月全面開園後「保證精彩」。
此外，為降低工程期間對動物們的影響，林欽榮再三叮嚀動物園團隊持續加強動物照養工作且注意動物健康狀況，適逢農曆春節即將來臨，特別挑選象徵平平安安、吉祥如意的蘋果、橘子等水果為紅毛猩猩等動物加菜，讓動物們在年節也能吃得既健康又滿足，而紅毛猩猩「咪咪」當場就大快朵頤享用水果大餐，開心接受大家的祝福。
觀光局表示，在動物園封園整建期間，已辦理二次座談會，廣邀動植物專家學者、NGO團體，分享不同領域經驗意見，讓園區整建方向更加完善，除改善遊園環境外，也從動物園角度增設保育設施。虎年新春趕工，「施工團隊不打烊、施工品質不馬虎」，高雄市政府及工程團隊承諾讓全民滿心期待的「壽山動物園」如期如質完工，讓民眾感受前所未有的絕妙遊園體驗。