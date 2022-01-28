黃曉明3段情囊括「最美皇后」 Angelababy翻臉鬥前女友
黃曉明、Angelababy（楊穎）結婚6年、育有5歲兒子小海綿，今（28）日夫妻倆以「感恩過去所有，未來仍是家人」的聲明宣布離婚，長相俊帥的黃曉明情史豐富，和「最美皇后」秦嵐、當過韓國練習生的李菲兒有一段情，2014年認愛混血美女Angelababy，除了送跑車高調示愛，2015年還大砸10億舉行世紀婚禮，把Angelababy風光娶回家。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-28 14:21:56｜2022-01-28 14:26:28
黃曉明就讀北京戲劇學院時已經外型出眾，大學同學趙薇是他的初戀，在黃曉明眼中趙薇非常美，給出「天仙也不過如此」的讚譽，可惜黃曉明告白3次都被拒絕，兩人當不成情人，卻是一輩子的好朋友，後來還一起拍攝真人秀《中餐廳》，神仙友誼讓人稱羨。
黃曉明在《還珠格格3之天上人間》認識秦嵐，古裝扮相清新脫俗的她，曾被瓊瑤讚賞：「秦嵐一滴淚，天上一顆星。」2003年黃曉明車禍重傷住院，秦嵐常常去醫院照顧他，戀情迅速曝光，一度傳出2人論及婚嫁買了新房，可惜戀情維持3年仍黯然分手。
後來黃曉明拍《鹿鼎記》結緣李菲兒，不過銜接Angelababy的時間點模糊不清，讓Angelababy背上「小三」罪名10年，去年黃曉明在真人秀《乘風破浪的姐姐2》同台前女友李菲兒，惹得Angelababy重申清白：「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。前因後果就是如此簡單。」
至於李菲兒在雜誌上說了什麼？傳出李菲兒當年分手時爆料Angelababy用簡訊逼宮，質問黃曉明：「你到底什麼時候給我答覆？我要的是一個男朋友，不是sex partner（性伴侶）。」這才成功上位「黃太太」，Angelababy在婚變期間再也不忍氣吞聲，對外一次說清：「不太想再幫別人扛著這口鍋了。」