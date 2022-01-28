「泰」想領先？不等WHO　擬將新冠改列地方流行病

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傑迪蓬還表示，現在已經授權疾病控制廳設定各階段目標與階段性計劃，目標是在1年內宣布新冠肺炎為地方性疾病。另外，此次會議敲定的地方性疾病具體準則包括，單日新增確診病例數不得超過1萬例、死亡率要少於0.1%、且醫院入住率要不超過10%、民眾擁有足夠的免疫力、超過80%的重症風險群體至少要接種2劑疫苗等。
他也指出，輕症確診者可以自我在家隔離而且可以很快痊癒，衛生部有足夠資源支持在家隔離的計劃；若病人發展成重症，也可以盡速送醫治療。
泰國公視（Thai PBS）報導就指出，降為地方流行病代表大多數防疫措施要取消，政府不再對病人實施強制隔離或追蹤，酒吧、夜店、娛樂場所都將重啟並帶動經濟復甦。
不過，泰國的決定也引起世界衛生組織警告，此計劃也引發輿論，質疑泰國政府與世衛的警告背道而馳。
目前，相關準則已經大體敲定，但還須由相關機構進一步討論細節。泰國疫情警戒等級依然維持在第4級。
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