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春節走春8點防疫指引出爐　指揮中心：政府官員禁止跑攤

▲指揮中心說明春節走春宗教場所、宗教集會活動防疫指引。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明春節走春宗教場所、宗教集會活動防疫指引。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 14:34:26｜2022-01-28 14:48:53

中央流行疫情指揮中心今（28）日宣佈新增27例本土確診個案，零星分散在各縣市，過年期間全台社區疫情的風險仍然存在。對此，指揮中心也宣布了春節走春宗教場所、宗教集會活動的8點防疫指引，並特別強調政府官員不准跑攤。

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指揮中心在記者會上說明，春節走春宗教場所、宗教集會活動的8點防疫指引包括民眾進入宗教場所全程佩戴口罩、配合指引、落實實聯制、量體溫、維持社交距離，且神職人員或其他主持儀式人員也須全程佩戴口罩。

▲指揮中心說明春節走春宗教場所、宗教集會活動防疫指引。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明春節走春宗教場所、宗教集會活動防疫指引。（圖／指揮中心）
集會活動禁止公職人員、政府官員跑攤，停辦遶境、搶頭香等活動，指揮中心特別強調，預計要投入選戰的政治人物，也依照公職人員、政府官員的標準辦理。

另外包括民眾進入宗教場所禁止飲食，香客大樓住宿除同住家人外，以1人1室為限，並建議民眾自備筊杯等祭祀器具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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