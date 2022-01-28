鬧蛋荒！農委會每天急調度90萬顆雞蛋 年後擬短期採購
近來市場鬧蛋荒，民眾抱怨買不到蛋。為此，農委會主委陳吉仲今（28）日親上火線說明指出，近日溫差大，影響雞隻產蛋效率，再加上農曆年節前需求暢旺，造成雞蛋供應短缺，農委會已啟動相關因應措施。他表示，目前國內雞蛋生產每日可達2,100萬顆，再加上每天調度80萬顆以上庫存供傳統市場，及10萬顆以上增供超市通路，會全力確保消費者需求。
記者許家禎/台北報導
2022-01-28 14:44:47｜2022-01-28 14:50:40
農委會主委陳吉仲說明，從今天開始到除夕前，是國人採辦年貨的最高峰，為因應市場熱絡需求，已協調國內主要蛋品業者及大型食品加工業者，以每天4,000箱（80萬顆）以上的規模釋出庫存，增供傳統市場散蛋通路；另請蛋品業者除依原有契約確保超商、超市、賣場等通路之供應外，另調度每天1萬盒（10萬顆）以上加量供給，確保除夕前消費者所需雞蛋供應無虞。
農委會指出，年後市場消費及加工需求通常均會趨緩，雞蛋供應可望逐漸恢復正常。針對年後可能之雞蛋需求，也評估國內生產不足數量，規劃自國外短期採購補足需求。
農委會強調，已密切監控雞蛋產銷供應情形，並專案成立雞蛋調度平臺，將適時運用各項產銷調節措施，全力供應消費者所需，但也提醒民眾食用雞蛋講究新鮮，不宜久放，消費者單次購買所需數量即可，不必恐慌囤積。