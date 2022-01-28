1月份391例本土病例分析 羅一鈞：沒有中重症以上的患者
中央流行疫情指揮中心今（28）日說明1月以來累計本土391例的症狀分析，其中無症狀佔比41％、輕症佔比59％，沒有中重度以上的患者。另外Omicron境外移入累計病例已達406例，而其中重度以上的患者只有3人。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 15:07:31
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，1月以來累計本土已達391例，數量已有相當規模，具有統計分析的一定參考性。而從年齡分佈來看，30～40歲佔107人最多，再來是20～30歲有80人，40～50歲有45人。
而在症狀分類上，無症狀佔比41％、輕症佔比59％，沒有中重度以上的患者。而具體症狀來看，喉嚨症狀佔51％最高、咳嗽佔比48％、發燒佔比29％、流鼻水／鼻塞佔26％。
指揮官陳時中也特別強調，Omicron病毒中在全球範圍造成的重症患者比例降低、死亡率降低，這從統計數字是明顯可見的，不光只是台灣。但這不代表防疫可以放鬆，一樣是全力以赴。（編輯：倪浩軒）
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