黃曉明砸10億辦世紀婚禮 「結婚誓詞」惹哭Angelababy
大陸明星夫妻檔黃曉明、Angelababy（楊穎）今（28）日宣布離婚，結束6年婚姻，神仙眷侶的組合如今分開令不少人感到惋惜。兩人於2015年10月於上海舉辦世紀婚禮，當時有約800位賓客到場祝賀，席開72桌、豪砸10億元，如今以離婚收場，令人感嘆。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-28 15:50:40｜2022-01-28 15:59:48
黃曉明和Angelababy在圈內擁有好人緣，當年結婚齊聚中港台許多大咖藝人，包含蔡康永、林心如、舒淇、李冰冰、小S夫妻、大S夫妻、張震、楊冪、林志玲、趙薇、趙又廷高圓圓夫妻、阮經天等人都是座上賓，主婚人是知名大導演吳宇森，主持人是何炅、謝娜。林心如、林志玲、舒淇3姝喝喜酒時仍是黃金剩女，在婚宴上難得同框，後來相繼找到各自的幸福歸宿，婚姻美滿，反倒是「曉B」兩位主角最後卻以離婚收場，令人不勝唏噓。
婚禮現場布置彷彿是童話森林，實現baby想要的公主風格，黃曉明還為了baby獻跳「BIGBANG」團長G-Dragon（GD）的舞蹈，並送上親自設計的7克拉鑽戒。黃曉明在婚禮上，對著baby說感人的結婚誓詞，「我的baby，你完蛋了，接下來你等著吧。我從來沒有對一個女人這麼好過，除了我媽。我只想把全世界最好的東西拿到你的面前。」如今兩人同步官宣離婚消息，「感恩對方所有，未來仍是家人！」讓這場世紀婚禮只能成追憶。（編輯：薛羽彤）