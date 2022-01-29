李敏鎬《柏青哥》帥臉肥出雙下巴　深情對望金敏荷

Apple TV+ 今日獨家釋出《柏青哥》影集首發劇照，故事取材自全球暢銷同名小說，作者為韓裔美籍作家李珉貞。內容描述日本殖民朝鮮時期，跨世代、跨文化的悲歡離合、異地自我認同的困境與無畏民族壓力下所產生的深刻情感，是部動人史詩也是真實的歷史見證。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲李敏鎬（左）主演新戲《柏青哥》。（圖／Apple TV+提供）影集由韓國大勢男星李敏鎬主演，化身與犯罪組織有掛勾的權勢商人高漢水，女主角則為童星出身、曾飾演《張玉貞，為愛而生》、《主君的太陽》的金敏荷飾演少女順慈，因與富商墜入情海而離開家鄉前往日本。產下二子後，在面對移民備受欺凌的生存環境，迫於無奈家族只能以灰色產業小鋼珠賭博遊戲「柏青哥」維生，在犧牲與自尊、生存和奮鬥之間，可見移民世代極具韌性的心路歷程，堅毅與感性並存。▲李敏鎬化身與犯罪組織有掛勾的權勢商人。（圖／Apple TV+提供）作為 Apple TV+ 首部橫跨疆域、三國語言（日文、韓文和英文）的原創影集，由好萊塢團隊重磅製作，團隊包含熱門影集《謀殺》(The Killing)編劇蘇休進行改編，因《構築心方向》絕美形式和結構而為人所知的導演郭共達與賈斯汀周共同執導和執行製作。劇中更可見因電影《夢想之地》成為首位奪下奧斯卡獎的最佳女配角尹汝貞現身，飾演年老的順慈。日籍演員荒井創二、澤井杏奈（安娜薩瓦）和藍絲帶獎最佳女配角南果步都參與演出。（編輯：薛羽彤）黃曉明當年追Baby甜蜜舉動曝光 婚姻屢遭唱衰竟成真「水行俠」離婚後身材大走鐘 獨住露營車身影曝光此舉遭酸「命好因爸爸是胡瓜」 小禎暴氣怒回25字