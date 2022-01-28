女童噴槍致命　父驚爆不是親生反告生母

3歲的鄧姓女童，在2019年由父親鄺男載至加油站洗車時，遭到高壓噴槍灌入口部致死，最高法院依故意傷害兒童犯致死罪判處10年徒刑，但鄺男如今指出，女童不是他的親骨肉，並在今（28）日到高雄地檢署告發女童的母親鄧女詐欺，直指若不是以為是親骨肉，他根本不會照顧女童，事情也不會發生。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-28 15:21:45
2019年1月間，鄺男駕車到高雄自由路自助洗車，鄧童卻在副駕駛座癱軟最後死亡，經法醫檢驗認定女童是因為遭空氣噴槍中的高壓氣體灌入肺部致死，鄺男則稱是他在洗車時，女童自行槍噴槍放進嘴裡把玩。
橋頭地檢署一審認為是女童自己把玩噴槍意外致死，鄺男則未盡照顧者義務，未即時拿走噴槍，依過失致死罪起訴，但二審則認為高壓噴頭需施力按壓，女童應在氣體尚未灌入口中便會鬆手，無法造成如此大的傷害，推翻一審判決，改依故意對兒童犯傷害致死罪判10年徒刑；鄺男不服上訴，最高法院認為二審見解與證據相符，駁回上訴定讞。
在鄺男2月23日發監前，鄺男突到雄檢按鈴控告女童的母親鄧女詐欺，直指在律師協助下比對DNA序列，發現女童並非他親生骨肉，如果不是鄧女欺騙他孩子是他的，他根本不會和女童相處，所有一切都不會發生，才想在入獄前替自己找公道，「明知道小孩的親生父親是誰，卻把小孩推給我」；鄧女則回應，鄺男一直不願意面對自己的錯誤，至於小孩的生父是誰？她自己會去做相關檢測。