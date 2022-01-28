桃機前進指揮所解編！落地航班篩檢持續 4條傳播鏈看這
桃園機場爆發群聚，指揮中心在4日成立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮官，王必勝今（28）日在疫情記者會上表示，桃機總計確診人數為21人，包括清潔人員10人、手推車人員4人、保全3人、檢疫人員1人、防疫計程車3人，截至目前，相關疫情暫告一段落，今日前進指揮所解編，接下來將由機場應變小組接手工作。
編輯中心／綜合報導
2022-01-28 15:20:14
桃機前進指揮所自1月4日起開設，至今已有25天，共有21人確診、4條傳播鏈，最先是清潔員人案17230，再來還有防疫車隊司機案17240、機場防疫人員案17928以及防疫計程車隊司機案18020，匡列居家隔離的人數有398人，共檢驗6萬5109人次，其中PCR有2萬9916人次、快篩3萬5193人次。
針對這段期間前進指揮所的應變作為，王必勝表示，工作項目主要是疫情控制和航班落地檢驗，截至27日，共檢驗航195航班，檢驗總人數為9454人、確診總人數為421人，總陽性率為4.45%。
另外，前進指揮所也規劃工作人員防護設備和加強訓練防疫措施是否確實，同時也請來護理台灣隊進駐，針對工作流程全面審視，加強外包廠商管理，如清潔公司、保全、車隊等，也持續對各類人員例行篩檢。
王必勝指出，由於確診者的足跡到現在已經14天，因此今日宣布前進指揮所即起解編，明日起由機場應變小組接手工作，不過他也表示，雖然將前進指揮所解編，但落地採檢仍將持續進行。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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