新春特展迎虎年「處世無畏之虎渡浮江」佛光緣美術館登場
為迎接新春虎年，佛光緣美術館高雄館以星雲大師新春賀詞「處事無畏，和平共存」為主軸，策畫「處世無畏之虎渡浮江-- 2022星雲大師一筆字春節特展」，用可愛漫畫詮釋禪宗故事，還有祈福天燈、牡丹花簇、水晶蓮等充滿傳統年味的喜慶布置，即日起至4月17日止展出。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-28 15:30:32
有泉法師說，什麼是「虎渡浮江」?《後漢書·宋均傳》記載，九江郡守宋均任上，多虎患，老百姓也常設陷阱傷害不少老虎。宋均認為殘害百姓的官吏比老虎還厲害，教化大家行事以仁為本，並撤除陷阱。後老虎受感動，相與負子渡江而去。虎渡浮江及心經的故事，鼓勵觀眾學習與病毒和平共存，藉由信仰的力量與自己獨處對話，從中尋得身心自在。
進入館內迎接大家的是108顆紅豔豔的天燈高高懸掛，祝福來參觀的民眾來年身體健康、萬事平安。春花爛漫花團錦簇是近年佛光緣美術館高雄館春節檔期的特色，各色手工製作的牡丹花，每種色彩均有其象徵意涵。七彩變幻的水晶蓮，和恣意開展的粉色蓮花，讓觀眾的心情像盛開的花朵般舒暢快活。
為使大人小孩都能親近禪宗故事，特邀請插畫家Rae以可愛幽默的畫風，繪製系列漫畫，還有有趣的的立體漫畫。星雲大師書寫的260字心經，也由平面化為立體，成為有待你我跨越的五重山。同時，春節假期中還將布置拜年區，讓大家體會傳統家庭倫常孝悌之道。
「處世無畏之虎渡浮江-- 2022星雲大師一筆字春節特展」即日起至4月17日於佛光山南屏別院六樓「佛光緣美術館」展出，免費參觀。