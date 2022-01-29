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女星拍《黃金歲月》走心大哭　遇2位前輩伸出援手

▲《黃金歲月》中謝京穎（中）要對王彩樺跟王中平碎碎念，讓她心裡過意不去。（圖／民視提供）
▲《黃金歲月》中謝京穎（中）要對王彩樺跟王中平碎碎念，讓她心裡過意不去。（圖／民視提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-29 03:00:00

演員謝京穎在民視八點檔《黃金歲月》中飾演潘柏希的老婆，兩人是觀眾票選「高顏質夫妻檔」，但劇中經常白目又不識相的行為，常常走到哪都惹人厭，讓兩人戲裡戲外都備受壓力。網友稱「白目象棋」的謝京穎，在劇中經常數落及頂撞長輩，日前一次拍攝後忍不住崩潰大哭，甚至壓力大到在休息室不敢跟旁人說話，獨自悶著頭背劇本。

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▲謝京穎跟潘柏希在八點檔《黃金歲月》中飾演上流社會卻不受歡迎的夫妻檔。（圖／民視提供）
▲謝京穎跟潘柏希在八點檔《黃金歲月》中飾演上流社會卻不受歡迎的夫妻檔。（圖／民視提供）
謝京穎透露近期因為角色的關係，常常要扯著嗓門罵人，尤其傷害的都是前輩，讓她一度很自責憂鬱，「因為當著面這樣罵人，真的罵不下去」；一次跟前輩演員王彩樺、王中平等人的對手戲之後，謝京穎在休息時間忍不住崩潰大哭，兩位前輩得知馬上去安慰她，甚至分享表演上心境怎麼轉念，經過前輩的分享後，謝京穎也笑出來說自己好像頓悟了，一切都是自己「過不去」，相當感謝兩位前輩願意花時間跟她分享。

▲謝京穎在八點檔《黃金歲月》中要不斷對兩位前輩罵讓她過意不去。（圖／民視提供）
▲謝京穎（中）在八點檔《黃金歲月》中要不斷對兩位前輩罵讓她過意不去。（圖／民視提供）
除此之外，謝京穎透露搭檔潘柏希也會收工後，講笑話逗她開心，她說很幸運自己在劇組有收到滿滿的溫暖，而潘柏希也分享自己演反派就是不看觀眾的留言，因為真的會受影響。民視八點檔《黃金歲月》趕拍中，謝京穎透露很謝謝劇組大家團結一心在拍攝上，讓團隊大家能夠放年假。而《黃金歲月》在2021年也交出漂亮成績單，平均收視4.65坐穩全國總冠軍的寶座，今年除了下周一的除夕夜要播出《民視第一發發發》，初一到初四還有精彩的八點檔，請觀眾持續鎖定。（編輯：薛羽彤）

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