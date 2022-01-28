黃曉明喊Angelababy：還是家人 2年前受訪根本洩真心話
44歲大陸男神黃曉明與小12歲Angelababy（楊穎、baby）結婚6年，期間婚變傳言沒停過，今（28日）兩人突然在微博宣布離婚，震驚兩岸娛樂圈。黃曉明過去受訪時，一句「所有感情都會變」，被解讀有弦外之音，沒想到，如今和前妻往後的關係真的只剩家人，令人惋惜。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-28 16:02:48｜2022-01-28 16:15:49
黃曉明2020年初在一段專訪中吐露感情觀，「這世界上很多的東西，都是會變的，其實我覺得人活到最後，當你到最後你會發現，都是親情了。」雖然整段話沒言明是在講夫妻關係，也或許僅在闡述男女感情可能會昇華如家人般緊密，但仍被聯想是在為離婚鋪路。
黃曉明今下午和Angelababy同步發文，「感恩過去所有，未來仍是家人！」並標記對方帳號，正式宣告結束夫妻關係，雙方工作室亦發布聲明，指黃曉明和baby決定和平分開，日前已經辦好離婚手續，未來將共同撫養兒子「小海綿」，為保護雙方家人隱私，也避免打擾大眾，未來不會再對此事回應。
事實上，黃曉明與baby結婚初期常公開曬恩愛，但約從2018年開始，夫妻倆就幾乎零同台，雖然黃曉明生日，baby仍發微博祝賀，他也以「謝謝老婆」回應，但2人婚姻觸礁的流言依舊滿天飛，而今確定分道揚鑣，讓外界不勝唏噓。（編輯：楊穎軒）