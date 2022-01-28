徐媽媽語出驚人「想打婆婆」　小S崩潰後犀利回應

我是廣告 請繼續往下閱讀
燃燒完舞魂後，小S和翔翔老師約了徐媽媽共進晚餐，與徐媽媽開聊，面對女兒無厘頭的聊天內容與提問，徐媽媽都能機智回應，果然薑還是老的辣，而每一集都充滿爆點的終極二選一單元，本集則由徐媽媽接受挑戰，小S向徐媽解釋規則後發問：「下面這2位男士即將要在現場服侍妳的話，妳會選誰？第一位什麼都沒有，只剩下幽默的老男人，第二位身材好又多金，但個性非常無聊的年輕男子。」徐媽秒選：「老男人！」暗中埋梗的小S便呼喊：「我們請2位男子進場！」
原來神祕嘉賓是客家一哥小鐘與來自新加坡的肌肉猛男，貼心的小S不忘為媽媽安排鮮肉與熟男陪吃飯獻驚喜，2位鮮肉的熱情串場也逗得徐媽媽笑開懷。在終極二選一單元最後一題時，小S拷問：「如果妳要參加一場拳擊賽，妳希望妳的對手是我婆婆還是大S的婆婆？」左思右想後的徐媽媽說：「我想打妳婆婆。」令措不及防的小S秒笑瘋，當場說不出話來，徐媽媽接著解釋：「因為要比賽，一定要選比較弱的體型去打嘛！」小S犀利回應：「這樣妳不覺得在欺負我婆婆嗎？」徐媽媽說：「既然要比賽，有什麼欺負可言啊！就只是一個比賽，都跟她去旅遊多少次，要打早就打了。」再度笑翻所有人，小S最後也耍寶地祝賀徐媽媽：「我希望妳在那場拳擊比賽獲得成功！」
節目最後小S感性地說：「今天真的好開心！小鐘竟然這麼夠義氣，來上我們小小的單元，拔刀相助！」而小S也不忘挖苦徐媽媽：「所以妳選老男人小鐘對吧，來，2個人親一下…」小鐘搞笑地說：「舌吻嗎？」徐媽媽老練地拿起餐桌上的食物說：「這裡有舌頭，來來來…」機靈的反應逗樂所有人。