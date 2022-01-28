業界名師帶領崑大時尚學程學生拍攝時尚大片培植新人才

崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程，過去一年持續加強校內師生與業界頂尖大師的互動及實作環境的結合，各項公開展演活動成果備受各界肯定，可說是豐收年。該校在《遠見》近日公布的2022企業最愛大學生排行中，榮獲「觀光休閒類」畢業生企業評價全國TOP5，私立科大第一。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崑山科大校長李天祥(前排左起)、國際名模林韋君、名模推手黃天仁，凱渥實業總經理宣美齡(後排左起)、名模魔術師鄭俊賢在崑大合影（圖／記者張振興攝，2022,01,28）

崑大時尚學程為全國集結最多時尚業界大師培育時尚新人才的實務場域。除了校內訓練重視美學養成，在實務操作上也積極與業界達成課程與實習的鏈結。師生除了參與台北時尚週的秀場活動，亦連續3年選送學生赴知名的模特兒經紀公司「凱渥實業有限公司」進行暑期實習。其中，四年級吳芝函與鄭昱婕在實習期間所企劃的時尚大片受到凱渥主管及攝影大師黃天仁的青睞，產學雙方共同挹注資源，實現學生的時尚企劃。











匯集時尚業界頂尖大師帶領時尚學程執行時尚大片，包括名模推手黃天仁、名模魔術師鄭俊賢，凱渥實業總經理宣美齡負責統籌。最難得的是有GUCCI、WooLeeX、ApuJan詹朴、DOUCHANGLEE等四大服裝品牌贊助旗下服裝商品，由大師親自帶領同學執行本次企劃案。同學們組成專業團隊運用校內所學，分為影像拍攝、服裝管理、妝髮造型、時尚幕後管理、影像剪接等五大組，與業界導師共同執行時尚影片拍攝，是非常難得的大型實戰經驗。











崑大時尚學程除了落實技職教育的實務課程，在校方與系上老師共同努力之下，不斷為同學們鏈結頂尖的業界資源。時尚學程主任陳怡君表示，師生們不斷思考如何自我超越，讓時尚更鮮活有趣，也非常感謝業界大師們對時尚教育的熱情，讓同學們很幸運在這一年有機會參與大型展演，以及與大師們共同執行時尚大片，在學期間即擁有國際視野與養成自我挑戰的熱情。



