快訊／防疫提升至2.5級？柯文哲：若每週平均一日確診+10
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸擴散，北市近日也出現不明感染源的確診案例。而由於農曆春節將近，外界也關注北市相關防疫措施是否升級。對此台北市長柯文哲在今（28）日的防疫記者會上宣布，若是台北市每週的平均單日確診數超過10例，或者平均每日不明感染源確診案例超過2例，或是每週社區群聚感染超過3例，就會將台北市的防疫等級提升到2.5級。
記者丁上程／台北報導
2022-01-28 15:59:56
柯文哲說明，若是台北市的疫情狀況陷入高風險，將會將防疫等級提升至2.5級。其中相關準則部分，主要是針對餐廳內用的部分，若有施打兩劑疫苗的民眾，可允許進入餐廳內用；而若只施打一劑疫苗或未施打疫苗者，僅只能外帶、外送或是使用獨立包廂。若未能出示相關疫苗施打證明者，一律視為未施打疫苗。
柯文哲表示，防疫等級提升的準則，取決於北市每週平均的日確診者，與是否出現社區感染的情況。若是台北市每週的平均單日確診數超過10例，或者平均每日不明感染源確診案例超過2例，或是每週社區群聚感染超過3例，就會將台北市的防疫等級提升到2.5級。
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