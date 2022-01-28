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快訊／防疫提升至2.5級？柯文哲：若每週平均一日確診+10

▲針對北市防疫是否要升級2.5級，台北市長柯文哲28日表示，應取決於確診狀況而定。（圖／台北市政府提供）
▲針對北市防疫是否要升級2.5級，台北市長柯文哲28日表示，應取決於確診狀況而定。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-28 15:59:56

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸擴散，北市近日也出現不明感染源的確診案例。而由於農曆春節將近，外界也關注北市相關防疫措施是否升級。對此台北市長柯文哲在今（28）日的防疫記者會上宣布，若是台北市每週的平均單日確診數超過10例，或者平均每日不明感染源確診案例超過2例，或是每週社區群聚感染超過3例，就會將台北市的防疫等級提升到2.5級。

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柯文哲說明，若是台北市的疫情狀況陷入高風險，將會將防疫等級提升至2.5級。其中相關準則部分，主要是針對餐廳內用的部分，若有施打兩劑疫苗的民眾，可允許進入餐廳內用；而若只施打一劑疫苗或未施打疫苗者，僅只能外帶、外送或是使用獨立包廂。若未能出示相關疫苗施打證明者，一律視為未施打疫苗。

柯文哲表示，防疫等級提升的準則，取決於北市每週平均的日確診者，與是否出現社區感染的情況。若是台北市每週的平均單日確診數超過10例，或者平均每日不明感染源確診案例超過2例，或是每週社區群聚感染超過3例，就會將台北市的防疫等級提升到2.5級。

▲台北市政府公布過年期間是否升級為2.5級的相關標準，以及升級後的相關規範。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布過年期間是否升級為2.5級的相關標準，以及升級後的相關規範。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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