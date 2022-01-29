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台灣移民政策問題多　新住民嘆：想留下來好難

▲2022年1月16日移工大遊行，勞團訴求自由轉換雇主。（圖／報系資料照）
▲2022年1月16日移工大遊行，勞團訴求自由轉換雇主。（圖／報系資料照）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-29 10:10:00｜2022-01-29 11:30:06

《四方報》報導，兩年一度的移工大遊行才剛落幕，今年移工大聯盟為了移工轉換工作的自由而上街陳情。另一方面，接受四方報專訪的印尼新住民李音杰，對於台灣的新住民政策也有很多的不贊同之處。「我覺得需要改善的地方很多！」 

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來台灣已經定居13年的李音杰，一開始完全不會說中文，雖然父親是台灣人，在家時會跟他說中文，但他只聽得懂，說跟寫的中文能力是來台灣後才逐漸熟悉的。「我有很多台灣朋友會陪我練習中文，還有來台灣找我的印尼華僑朋友，以前我都跟他們說印尼語，但為了熟悉中文，我都會盡可能地用中文溝通。」剛來台灣時，他除了要面對語言障礙，還會受到台灣政策的考驗。

「首先是台灣政府對是否給予外國人永久居留證，會考量薪資收入，那門檻實在是蠻難的。」李音杰說。「另外辦手續的過程都蠻繁瑣的，另外有些工作一定得有台灣身份證才行。例如我有朋友在送外送，他就說拿永久居留證是不能送外送的，一定要有台灣的身份證。」他還提及如果想買房，也是要有台灣身份證才行。 

雖然他認為許多政策沒有很友善，不過相較於印尼，已經是很好了。「印尼對新住民反而還不一定會像台灣這樣，如果你是去印尼的新住民，你不熟悉當地政策的話，都很有可能被騙。」他說，同時肯定台灣人的善良和熱情，認為生活在台灣是一件很快樂的事。 

「現在最大的心願是希望疫情趕快過去！」目前的他在台灣是名直播主，並經營個人Youtube頻道，本業不受疫情影響。不過他未來想專心從事導遊的工作，將導遊的工作當作正職。為此李音杰正積極上訓練班，希望將台灣美麗的風土民情，在未來介紹給來台灣遊玩的印尼朋友們認識。 

李音杰的Instagram： https://www.instagram.com/inj_mrcomed…

李音杰的 Youtube頻道： https://www.youtube.com/watch?v=wJpQJ…


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