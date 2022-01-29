台灣移民政策問題多　新住民嘆：想留下來好難

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「首先是台灣政府對是否給予外國人永久居留證，會考量薪資收入，那門檻實在是蠻難的。」李音杰說。「另外辦手續的過程都蠻繁瑣的，另外有些工作一定得有台灣身份證才行。例如我有朋友在送外送，他就說拿永久居留證是不能送外送的，一定要有台灣的身份證。」他還提及如果想買房，也是要有台灣身份證才行。
雖然他認為許多政策沒有很友善，不過相較於印尼，已經是很好了。「印尼對新住民反而還不一定會像台灣這樣，如果你是去印尼的新住民，你不熟悉當地政策的話，都很有可能被騙。」他說，同時肯定台灣人的善良和熱情，認為生活在台灣是一件很快樂的事。
「現在最大的心願是希望疫情趕快過去！」目前的他在台灣是名直播主，並經營個人Youtube頻道，本業不受疫情影響。不過他未來想專心從事導遊的工作，將導遊的工作當作正職。為此李音杰正積極上訓練班，希望將台灣美麗的風土民情，在未來介紹給來台灣遊玩的印尼朋友們認識。
李音杰的Instagram： https://www.instagram.com/inj_mrcomed…
李音杰的 Youtube頻道： https://www.youtube.com/watch?v=wJpQJ…