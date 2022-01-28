台南女行員聚餐確診！最新足跡曝光　包括上班分行、超商

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案18712相關足跡包括1/24-1/26 09:00-15:30曾至永豐銀行永康分行，1/23下午曾自行開車至高雄友人(案18703)家中，1/24 10:47-10:52曾至7-11橋鈺門市(短暫停留無內用)，1/25 12:22-14:00曾至異人館中華店、19:16-19:21到萊爾富歸仁武東店(短暫停留無內用)。衛生局表示，該案涉足地點皆已完成清消。
衛生局說明，針對有確診足跡的店家，原本規定如果確診者沒有在店家內進行內用等較有傳播疑慮的行為，店家在清消後並不一定需要停業1日，但是考量Omicron變異株具高度傳染力，南市會要求有確診者足跡的商店清消後休業一日，以保障市民的健康安全，店家均相當配合。
另外，台南市政府也公布另一新確診者足跡，為新北案18612，該案於1/25出現流鼻水、喉嚨痛症狀，1/26採檢確診，曾於1/22及1/23至南市善化區，目前台南共匡列15位接觸者，採檢結果皆為陰性。（編輯：倪浩軒）
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