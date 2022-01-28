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台南女行員聚餐確診！最新足跡曝光　包括上班分行、超商

▲台南市長黃偉哲說明最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市長黃偉哲說明最新確診者足跡。（圖／台南市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 16:11:55

台南市長黃偉哲今(28)日下午召開防疫記者會，公布台南今日新增1例本土案例以及1例外縣市確診者足跡。黃偉哲表示，針對台南新增本地確診案例，目前已匡列本市32人進行居家隔離、281人自我健康監測，居家隔離32人中有28人採檢結果已出爐為陰性。

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衛生局說明，新增個案18712為永康區30多歲女性，已接種三劑疫苗，為高雄市案18703「長榮桂冠鳳凰酒店群聚」相關接觸者，本月23日曾與高雄市案18703共同用餐，因案18703確診而被匡列為相關接觸者，並於26日陸續出現發燒、全身痠痛、喉嚨痛等症狀，於採檢後確診。

▲台南市政府說明最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市政府說明最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市政府說明最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
▲台南市政府說明最新確診者足跡。（圖／台南市政府）
案18712相關足跡包括1/24-1/26 09:00-15:30曾至永豐銀行永康分行，1/23下午曾自行開車至高雄友人(案18703)家中，1/24 10:47-10:52曾至7-11橋鈺門市(短暫停留無內用)，1/25 12:22-14:00曾至異人館中華店、19:16-19:21到萊爾富歸仁武東店(短暫停留無內用)。衛生局表示，該案涉足地點皆已完成清消。

衛生局說明，針對有確診足跡的店家，原本規定如果確診者沒有在店家內進行內用等較有傳播疑慮的行為，店家在清消後並不一定需要停業1日，但是考量Omicron變異株具高度傳染力，南市會要求有確診者足跡的商店清消後休業一日，以保障市民的健康安全，店家均相當配合。

另外，台南市政府也公布另一新確診者足跡，為新北案18612，該案於1/25出現流鼻水、喉嚨痛症狀，1/26採檢確診，曾於1/22及1/23至南市善化區，目前台南共匡列15位接觸者，採檢結果皆為陰性。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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