輕軌初一至初六延長營運至23點　班距最密7.5分一班

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吳義隆視察輕軌工區施工，除勉勵施工團隊一年來的辛勞外，為維持農曆春節期間工區週邊環境整潔及交通順暢，吳局長指示施工團隊在春節前應完成工區週邊環境整潔、交通維持設施的設置並加強門禁管制，注意用路人交通順暢、降低工區揚塵，春節期間值班人員應加強巡檢回報，遇緊急狀況應立即處理排除或連繫相關單位協助。
吳義隆隨後立即前往輕軌機廠行控中心檢視輕軌春節前各項疏運整備工作，高捷公司總經理王亞洲率一級主管進行陪同視察輕軌行控中心(LOCC)，在瞭解輕軌相關春節運輸計畫後，吳義隆向春節期間需輪值崗位人員致上勉勵與感謝，亦責成輕軌營運團隊，春節防疫期間所有列車應每日定時、定點消毒，車站部分針對旅客接觸較頻繁的機器設備會增加清潔頻率，讓搭乘旅客安心。
因應台灣燈會大量旅運需求，春節期間也可利用手機在「台灣燈會防疫平台」註冊燈會碼購買MeNGo五行暢遊碼QR code，24小時只要99元，是二天一夜旅行最聰明的選擇，不但可以無限次搭乘捷運、輕軌跟公車，也可騎youbike及搭渡輪等5種運具，前20萬名還加送限量虎爺小提燈，抗煞又防疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。