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高市今+7　春節疫苗接種不打烊

▲高雄市長陳其邁表示，高雄今日新增7例本土確診個案，其中4案是屬於高雄港匡列隔離對象；另外3例則是到宜蘭旅遊的一家人，屬於宜蘭飯店群聚感染。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.01.28）
▲高雄市長陳其邁表示，高雄今日新增7例本土確診個案，其中4案是屬於高雄港匡列隔離對象；另外3例則是到宜蘭旅遊的一家人，屬於宜蘭飯店群聚感染。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.01.28）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-01-28 16:16:42

高雄今日新增7例本土確診個案，其中4案是屬於高雄港匡列隔離對象，陰轉陽採檢確診，並無社區風險；另外3例則是到宜蘭旅遊的一家人，屬於宜蘭飯店群聚感染；春節連假即將到來，高雄市長陳其邁表示，高雄市春節疫苗接種不打烊，民眾在除夕到初六都可以到指定醫療院所或社區接種站進行疫苗接種。

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▲今（28）日高雄港傳播鏈再新增4例確診。（圖／高雄市政府提供）
▲今（28）日高雄港傳播鏈再新增4例確診。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日高雄有7例確診，可分成兩條傳染鏈，高雄港相關的有案18704，和同職場的18367有過接觸，被匡列隔離，昨日陰轉陽確診；至於案18705則是案18469的親屬，因症就醫採檢陽性確診；而今日案18750、18751則與18517是同住家人，因症就醫確診。

▲高雄今日出現另一條傳染鏈，與宜蘭飯店相關。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄今日出現另一條傳染鏈，與宜蘭飯店相關。（圖／高雄市政府提供）
另一條傳染鏈則為宜蘭飯店相關，高雄有一家四口開車到宜蘭遊玩，入住礁溪長榮鳳凰酒店，該飯店已傳出群聚個案，家庭中的媽媽案18703在1月20日出現症狀就醫研判是上呼吸道感染，至於案18749、18760，分別為5歲、10歲男童，1月24日出現症狀就醫時沒進一步釐清，到急診採檢確診，一家4人出現3例陽性，值得注意的是案18703發病至確診已有7天的時間，依Omicron的傳播速度，可能已經進入2到3波傳播的階段，不管是在社區活動或相關場域都造成人群影響，會依據疫調包含就學、食衣住行等，針對接觸者進行全面匡列。

高雄市長陳其邁強調，為何要匡列、隔離、疫調？現在在做的事情就是將傳播力降低，追蹤越多、個人衛生做得越好、發病追蹤時間越早，感染的R值就會降低，目前針對中島紅區篩檢，陽性盛行率是0.07%，至於旗津社區篩檢站篩出的陽性盛行率則為0.03%，社區傳播風險仍相當低，民眾不用過度擔心。

▲高雄市春節疫苗接種不打烊。（圖／高雄市政府提供
▲高雄市春節疫苗接種不打烊。（圖／高雄市政府提供
陳其邁也表示，高雄目前提供COVID-19「匿名」快篩服務，提供不具健保身分、未有居留證、身分證，或有特殊需求的民眾篩檢服務，希望透過大量篩檢找出隱藏的傳染個案；至於疫苗接種服務在春節期間也不打烊，除了在2月4日提供高端、2月5日提供BNT、2月6日提供莫德納，分別在美麗島捷運站和岡山慈濟每日分別提供1,888位和888位民眾接種疫苗，在除夕至初六也會有醫療院所共261家次，滿足民眾接種疫苗的需求。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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