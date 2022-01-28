高市今+7　春節疫苗接種不打烊

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另一條傳染鏈則為宜蘭飯店相關，高雄有一家四口開車到宜蘭遊玩，入住礁溪長榮鳳凰酒店，該飯店已傳出群聚個案，家庭中的媽媽案18703在1月20日出現症狀就醫研判是上呼吸道感染，至於案18749、18760，分別為5歲、10歲男童，1月24日出現症狀就醫時沒進一步釐清，到急診採檢確診，一家4人出現3例陽性，值得注意的是案18703發病至確診已有7天的時間，依Omicron的傳播速度，可能已經進入2到3波傳播的階段，不管是在社區活動或相關場域都造成人群影響，會依據疫調包含就學、食衣住行等，針對接觸者進行全面匡列。
高雄市長陳其邁強調，為何要匡列、隔離、疫調？現在在做的事情就是將傳播力降低，追蹤越多、個人衛生做得越好、發病追蹤時間越早，感染的R值就會降低，目前針對中島紅區篩檢，陽性盛行率是0.07%，至於旗津社區篩檢站篩出的陽性盛行率則為0.03%，社區傳播風險仍相當低，民眾不用過度擔心。
陳其邁也表示，高雄目前提供COVID-19「匿名」快篩服務，提供不具健保身分、未有居留證、身分證，或有特殊需求的民眾篩檢服務，希望透過大量篩檢找出隱藏的傳染個案；至於疫苗接種服務在春節期間也不打烊，除了在2月4日提供高端、2月5日提供BNT、2月6日提供莫德納，分別在美麗島捷運站和岡山慈濟每日分別提供1,888位和888位民眾接種疫苗，在除夕至初六也會有醫療院所共261家次，滿足民眾接種疫苗的需求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。