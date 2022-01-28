中州科大主任被羈押！13名烏干達學生淪黑工案惹議

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學校捲入司法案件，給外界辦學的負面形象，中州科大道歉並表示，關於本校烏干達外籍生之事，目前已進入司法程序，本案基於司法偵查不公開原則，本校對於本案不宜多做詳細說明，望各界理解，本校相信司法對本案是公平公正的，因此，本校將靜待司法調查結果，另外，本校對此事造成社會紛擾深感抱歉。
根據移民署彰化專勤隊指出，彰化縣員林市中州科技大學以高額獎學金及校外打工實習機會吸引烏干達學生來台灣就讀，但學生卻因校方獎學金跳票、需支付10萬多元來台欠款費用、高額學雜費及生活費等因素，被迫選擇超時工作，進入無限負債迴圈。
檢警與移民署21日搜索當天，中州科技大學烏干達籍學生遞交陳情信給檢察官及移民署，表示來台目的是欣羨我國在科技及經濟上的巨大成就， 希望能獲取相關知識回國貢獻所學，用他們的台灣求學經驗，改善烏干達現狀和造福同胞，而非來台超時工作賺錢。
移民署表示，依照人口販運防制法相關規定，目前該校所有烏干達籍學生已全數安置於安全處所，學生們期待有關單位能協助他們完成來台就學初衷，而非被迫在異地超時工作以還清龐大債務，學生是否能如願繼續在台就學，後續交由教育部專案處理。
彰化專勤隊長黃奕崗表示，依據就業服務法規定，在台外籍學生每週打工時數不得超過20小時（寒暑假不受20小時限制），呼籲僱用外籍學生打工的廠商應遵守就業服務法相關規定，避免觸法，移民署將持續與各國安團隊加強查緝，展現「保障合法，打擊非法」的決心。