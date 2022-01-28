齊心抗疫　顏蔚慈偕同企業捐防疫物資給教育、社會團體

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡宏佳指出，去年台灣本土的疫情升溫後，看到不少轉職或退休的醫護自願重回醫療第一線，為對抗疫情貢獻己力，這樣的大愛精神，讓他非常感動；因此，這次的捐贈，就是希望能實踐揚善惠眾的助人理念，給予所有第一線的教育及社福人員最實質的保護，持續為防疫盡一份心力。
疫情爆發後，碧華國小校長賴森華、忠義國小校長葉誌鑑、成功國小校長蕭惠文都點出，校園防疫物資的消耗量相當大，從老師上課、學生營養午餐的分裝到保健室醫護，都需醫療的手套；但學校的預算有限，常常面臨資源緊張的問題，如今獲得這些防疫物資的捐贈，讓老師、孩童能更安心的工作、求學。
新北市三重區幼兒教保協會、蘆洲區幼兒教保協會認為，這次的Omicron變種病毒的傳染力強，幼兒園的孩童因年齡無法施打疫苗，這次獲贈的防疫物資，對校園安全的幫助相當大；華山基金會蘆洲分站則說，因為疫情又開始緊張，醫療手套及口罩的提供，可說是即時雨，讓更多弱勢可獲得較完善的保護。
顏蔚慈提到，雖疫情影響人民的日常生活，但彼此互助的心依舊不變；「保護自己就是保護台灣！」近日第三劑新冠疫苗開打，服務團隊也有替有疫苗接種需求的市民朋友協助預約，希望符合第三劑施打資格的市民朋友們，能盡快施打疫苗，提高群體的保護力，才有助於對抗疫情，齊心抗疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。