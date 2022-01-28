台南勞工局查察移工宿舍　「混居」不合格最多

《四方報》報導，近期桃園亞旭電腦公司傳出移工疫情，讓移工防疫問題再次成為焦點，各地政府機關也紛紛動起來針對移工宿舍進行查察。台南市勞工局針對轄內移工宿舍加強查察，自本月24日起至今已針對該市聘僱50名移工以上之事業單位及其宿舍共61家完成查察，督促事業單位落實防疫指引等相關規定，共同守護移工及國人的健康。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-28 16:37:02
勞工局王鑫基局長表示，勞工局於查察過程中除對於「外國人生活照顧服務計畫書」要求事業單位要確實執行之外，也再次提醒事業單位需依據勞動部110年12月27日修訂發佈的「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」新增的「雇主應辦理措施」落實辦理，以因應詭譎多變的疫情。
藉由前述規定之落實，具體降低移工染疫的風險，進而保護移工與市民的健康。本次查察結果發現10家事業單位及其宿舍不合格項目皆為「不同雇主所聘移工，或同一雇主所聘但所屬不同工作地點之移工住宿於同一樓層」，王局長鑫基呼籲，防疫應事先預備以防患未然，事業單位應避免移工染疫後造成的營運受到重大衝擊損失，進而衍生更多的營運困難，仍應未雨綢繆儘快安排好移工之住所避免混居。
勞工局將於農曆年後針對不合格項目展開複查，並持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於LINE等網絡加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若事業單位或市民有海報之需求，亦可來電索取，一同為防疫努力。