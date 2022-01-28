泰國倡導安全性行為！15歲以上男性免費領保險套

《四方報》報導，隨著近年來社會風氣逐漸開放，青少年的性教育也越來越獲得重視。在民風相對保守的泰國，近期則推出一項新政策，泰國國家衛生局（National Health Security Office, NHSO）宣布將免費提供15歲以上的青少年保險套和避孕藥，以鼓勵青少年從事安全性行為，減少性病和未成年懷孕發生的機率。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-28 16:46:35
根據泰國媒體報導，泰國衛生局長表示，該項政策將免費提供保險套和口服避孕藥，尺寸可以任意選擇，預計於2月1日開始上路。雖然主要針對青少年提供，但避孕藥的部分開放15歲至59歲的婦女領取，每個女性一年最多可以領13個月份，一次最多可以領3個月份。
這些避孕藥將在所有與泰國衛生局合作的醫療院所、私人醫院、藥局等進行發放，政府也將持續增加據點，有需要的民眾可以透過手機軟體「Pao Tang」預定時間和地點領取，沒有手機的女性也可以出示身分證臨櫃領取。
此外，政府也預計從4月開始提供免費保險套，15歲以上的男性皆可領取、不分年齡，不過該政策主要鎖定15歲以上的青少年族群，期盼提倡安全性行為的觀念，並減少性病傳播。政府預計每週提供10個免費的保險套，每人預計一年最多可以領到520個。衛生局提供的保險套將分為49mm、52mm、54mm和56mm等四種尺寸，有需求的民眾可以透過衛生局的LINE官方帳號進行預訂，並至指定院所掃QR code領取。