升遷沒門怒叛逃 中國科學家攜極音速武器機密投誠西方
年關到了，年終多寡有時也成為了員工決定去留的衡量標準之一。不過中國一名科學家先前無法順利升遷，卻不是選擇離職，而是帶著北京極音速飛彈的機密計畫叛逃到西方。根據了解，他所挾帶的資料，恐怕得讓北京花2年的時間進行調整，才能讓機密「失效」。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-28 16:43:19
根據英國《每日快報》報導，俗稱軍情六處（MI6）的英國秘密情報局（Secret Intelligence Service, SIC）近日透露，最近協助了一名中國資深科學家叛逃西方，該名科學家隸屬於國有中國航空工業集團，其工作任務是協助研發能攜帶東風17的中程極音速加力滑翔載具（hypersonic boost-glide vehicle），射程達2000英里（約3200公里），且該名科學家與中國更新的極音速飛彈運載系統研發也有關係。
報導表示，在2021年9月，這名科學家與英國在香港的情報機構取得聯繫，並且強調他並非對於中國政治形態不滿，而是因為無法升遷而感到怨恨。
科學家在與情報人員接觸時時，透露他掌握了極音速武器的詳細資料。由於叛逃勢必逃不過殺生之禍，他要求情報局爲他還有妻孩提供政治庇護。隨後，英國情報局也派出2名情報人員與1名科技專家組成的3人團體趕往香港，並通知美國中央情報局（CIA）。
在確認科學家所言真偽之後，情報人員擬定投誠計畫，安排科學家先前往德國的美國空軍基地，然後經由英國飛往美國。
一名情報人員表示，科學家非常的配合，是一名聰明的人，「他在北京極音速武器研發發揮關鍵作用，卻對自己的待遇感到委屈。」情報人員指出，因為科學家的叛逃而掌握了極音速飛彈作戰能力的部分細節，也因而取得前所未見的進展。「這讓我們爭取了2年的時間，我們預估中國需要2年的時間才能做出足夠的改變，讓外流的情報失效。而在極音速的領域中，2年是很長的時間。」