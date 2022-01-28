北市民眾不愛BNT？柯文哲：請大家不要一心嚮往莫德納
新冠肺炎疫情近日因為Omicron變種病毒入侵台灣的緣故，導致逐漸擴大。而防疫指揮中心日前也宣布縮短第三劑疫苗的施打間隔時間，也造成了民眾搶打疫苗的風潮。不過台北市長柯文哲今（28）日在北市防疫記者會上說明，一般民眾似乎較為偏好莫德納疫苗，而不想打BNT疫苗，柯文哲也以自身為例，表示自己前兩劑都打AZ，第三劑打BNT，「柯文哲都打BNT了，沒有理由說莫德納會比BNT好，從醫學證據上兩個也沒有明顯的差別。」
記者丁上程／台北報導
2022-01-28 16:44:48
柯文哲表示，從本週中央開放第21期疫苗預約開始，BNT開出13萬多的施打量能，不過僅只有不到5萬人來預約；至於同為mRNA疫苗的莫德納，也同樣開出近13萬的施打量能，預約比例則是100%。柯文哲也直言，從醫學數據上兩種疫苗沒有很明顯的差別，「可以打就先打，拜託大家不用一定要打莫德納。」
柯文哲強調，應該不只台北市，全台各縣市都有類似情況，因此也呼籲中央是否再開放一次1922預約系統，提供民眾預約BNT疫苗，「讓那些原本一心嚮往莫德納卻沒預約到的民眾，有機會能改預約BNT。」柯文哲強調，如果中央不行的話，北市府會考慮再開放自己的疫苗預約系統。不過最後柯文哲仍舊再度呼籲民眾「請大家不要一心嚮往莫德納，無法理解。」
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