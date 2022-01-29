張文綺突脫口「麵足歹吃」真心話 曾國城求不要二度傷害
綜藝節目《天才衝衝衝》1月31日除夕晚間8點到12點半推出歡樂加強版，其中「經典量販電」單元，主持人張文綺就在遊戲中，砲火猛烈地批評曾國城，當題目問到，張文綺有講到什麼關鍵字，她害怕被懲罰的凱希，火速答出「麵足歹吃」，並且補充說明：「因為在看VCR的時候，怕漏掉細節，所以把所有關鍵字都背下來。」其他人在旁一直起鬨著說：「麵真的很難吃嗎？」曾國城則趕緊跳出來說：「有些效果不要一直強調！大過年的不要造成二度傷害。」
娛樂中心/綜合報導
2022-01-29 11:30:00
另外，在「說問解注」單元中，黃豪平與楊子儀同隊答題，黃豪平看到提示馬上脫口而出數個「限制級答案」，楊子儀連忙阻止他說：「大過年的不要亂講話啦！」下一輪夏語心與潘若迪做答時，提示是過年會出現的人物，沒想到夏語心竟瞎答「王老先生」，笑翻眾人。
「虎虎生風迎財神」則有許孟哲、楊繍惠、陳大天、康茵茵、熊熊、卲大倫、陳明珠、林鶴軒、劉璇、粿粿，同樣進行3個遊戲關卡，「記憶TEMPO」、「我們是詞擅團體」、「動詞TEMPO」，在「記憶TEMPO」環節中，徐乃麟（乃哥）一度想用誇張的肢體動作來擾亂試聽矇混過關，還是被大家抓包，乃哥直呼：「過了一年記憶力減退太多，真的是記不住！」讓大家驚嘆除夕夜「難過」了，但為了贏得獎品沾沾喜氣過好年，還是卯足了勁全力衝刺。