移工疫情延燒　防疫之際勿再重蹈禁足令覆轍

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這樣純粹以「國籍」進行區分的雙軌防疫規定，除了安撫社會上對移工長期標籤化、污名化下導致的焦慮情緒以外，其實無助防疫，還犧牲了移工的行動自由。然而，在指揮中心和勞動部皆無積極作為要求收回成命的情況下，這樣的措施持續了將近一個月，並引來外縣市民間企業上行下效，移工被禁足、逼簽切結書等亂象頻生，甚至鬧上衛報、金融雜誌、日經亞洲評論、外交家等多間國際媒體，重創台灣形象。
儘管以去年的情形而論，當時禁足令下被抓的移工，理論上沒有被罰款，而是雇主或仲介被罰，但此舉等於變相讓雇主或仲介對移工施壓，強化他們對移工的控制，甚至可能以違法的方式管制移工；雇主被罰後會不會將罰款轉嫁到移工身上也難以得知。在禁足令結束後，勞動部表示，企業違規禁止移工外出或逼簽切結書將廢止招募及聘僱許可；指揮中心也於8月表示，苗栗縣的移工禁足令「恐有差別待遇違反平等原則疑慮，依前開規範（指憲法、兩公約、傳染病防治法）應無法律上之拘束力」，事件才終於告一段落。
而近期，桃園亞旭電腦公司傳出移工宿舍疫情，勞動部發布公文及春節防疫指引，呼籲移工減少外出，表示雇主可以祭出獎勵機制鼓勵移工不要外出；移工如有放假外出，勞動部也要求雇主應有住宿地點出入管制，並應記錄移工相關旅遊史、接觸史及是否群聚等資訊，若未遵照相關指引最高可處僱主及仲介30萬元罰鍰。儘管未直接限制移工外出自由，但相關舉措也讓人不禁擔心會讓舊事重演，使雇主私下以高壓手段限制移工自由。疫情當前，政府單位及民間企業上緊發條防疫同時，也應注意勿重蹈去年禁足令的覆轍，讓移工權益受到侵害。