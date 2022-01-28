新男神天團將誕生！上beanfun!投《原子少年》多5票

我是廣告 請繼續往下閱讀
《原子少年》跳脫韓國、中國大陸的選秀節目，將是台灣第一檔以「元宇宙」概念打造的男團選秀，不僅有自己的原創歌曲、播到第四集就要舉辦首場演唱會，節目甚至會發行專屬選手的遊戲、漫畫、NFT，讓粉絲可以擁有偶像的週邊商品，也以另一個身分與選手們在第二世界中接觸、互動。（編輯：楊穎軒）
超簡單投票攻略
Step1.完成beanfun! 帳號註冊
手刀下載beanfun!App註冊
原子少年投票網頁（Web）完成註冊
Step2.領取每日應援票，每帳號每日限領 1 次。
小撇步公開
1.由beanfun! App進入投票頁，每日可領5票
2.登入原子少年投票網頁（Web），每日可領1票
2種領票管道只能擇1，哪裡票數多往哪裡去，大家就知道到底該怎麼做了吧！
Step3.前往「立即投票」選擇你想支持的偶像，並點擊「投他一票」即可完成投票。
快用5倍愛支持你最愛的偶像，Go！
如何獲得加碼票數？領票外掛大公開
1.專屬橘子25認同卡好康
凡為橘子25認同卡卡友，於beanfun! App每日可再多領1票應援票。 快加入支持你的少年，讓他們離夢想更近一步！守護少年的夢想，就差你一票！
我想要獲得橘子25認同卡卡友！點我看更多
2.揪團投票，分享好友再多一票
於beanfun!App或原子少年投票網頁（Web），前往「立即投票」頁面，分享你喜歡的偶像到Facebook或Line給朋友們，邀請朋友一起來投票應援！
成功分享馬上再獲得1票（限每帳號每日首次分享）
3.beanfun! App指定時間瘋搶票
活動期間每天晚上8~11點，開啟beanfun! App馬上再領取3票，每帳號每日限領一次。
心動不如馬上行動，快下載beanfun! App搶票，投給你最愛的偶像，成為星系少年最強力的後盾!
3.完成任務狂加票
隨時鎖定投票頁，將不定期公告任務，完成指定任務，即有機會再得到額外票數！
記得隨時關注，不錯過搶票機會，投好投滿，少年成團之路，一定要有你！
投票貼心小提醒
原子少年投票活動統一以 beanfun! 帳號登入才可以投票。
每帳號每日只能在beanfun! App或原子少年投票網頁（Web）完成領票及投票，不能重複喔～
每個帳號每天領取的票數，若沒在當日晚上11:59前投完，剩餘票數將於當日晚上12:00失效，記得一定要在領到票當天就投好投滿呀！
進入beanfun! App投票，可以投給同一位偶像，但於原子少年投票網頁（Web）則不能投給同一位偶像。
每個帳號每日領票上限（包含加碼票數），beanfun! APP最多可領10票；原子少年投票網頁（Web）最多可領2票，如果不小心在投票網頁領票，就不能再到beanfun! App領票囉，App有載有保佑，投票沒煩惱。
想支持少年的你們，知道要去哪投票了吧！可以投爆同一個偶像的beanfun!，可以每日最高領10票的beanfun!，快用票數灌爆你的iDOL！
1/28-2/10前每天20:00-23:00到beanfun!原子少年投票頁，可以多領3票～還有機會抽到beanfun!零用金
立即前往投票: https://pse.is/3pgnyv