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苗院爭議法官嗆送少年去「捅屁眼」　法評會建議免除職務

▲苗栗地方法官周靜妮遭法評會移送司法院移送職務法庭審理，建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。（圖／翻攝自Jin Chin YouTube）
▲苗栗地方法官周靜妮遭法評會移送司法院移送職務法庭審理，建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。（圖／翻攝自Jin Chin YouTube）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-28 17:48:03

苗栗地院少家庭法官周靜妮，因開庭時命少年自打耳光約23下、整年曠職314小時等，苗院去年兩度遭向法官評鑑委員會具狀請求個案評鑑。法評會決議，將她報由司法院移送職務法庭審理，建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。

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法評會調查，2019年間，周女審理少年保護案時，當庭命少年自己掌嘴5下，說「不夠大，再大，用力點，把他打紅」、「再來右邊、左邊、左邊」、「你跪下來跟爸爸道歉」、「你再磕3個頭」。

她還對少年說，爸爸媽媽如果說要帶你去訪貧，或去禮佛的時候，你要跟著去，你知道嗎？你沒跟去的話，我就跟法官說，把你收容起來，讓你去少觀所跟人家捅屁眼。周女遭評鑑後，還透過少年調查官要求少年寫信，澄清她的「審判過程與結果沒有任何不恰當之處」，讓她給媒體採訪、拍攝。

周女也曾要求書記官、法助調閱、影印自己所有自律案件的全部卷宗，其「公器私用」情事遭揭發後，又要求書記官與法助寫自白書供自己答辯。

2019年她手上的十餘件案子，有逾期裁定收容、以不當方法迫使當事人和解、適用法條錯誤、未經合法通知亦未給予相對人陳述意見機會、訴外裁判、片面與一方當事人接觸及造假判決等各種問題；2020年7月至2021年3月8日止，周女開庭303件，無故取消達49件；統計2020年1月21日至2021年3月15日止，曠職日達68次，總時數353小時，單就2020年曠職時數高達314小時。

法評會認為，周女命少年掌摑、下跪、以言語恫嚇、性羞辱少年、以權勢逼迫少年為自己撰寫陳述書、對媒體揭露少年隱私、以權勢逼迫書記官、法官助理為自己調印自律案件卷證資料、以差假批核脅迫法官助理撰寫自白書、在承辦的各案件中有諸多如判決當然違背法令、逾期裁定收容、造假判決等重大違反法定程序或強行規定的違誤、為處理私務或無故恣意取消庭期，還在2020年單一年度曠職高達314小時而達一次記二大過並免職的標準等情事，屬嚴重違背法官倫理規範、各項法律規定和法定程序作為，不再適任法官。

法評會指，周女坐領公帑高薪卻心存以私害公的態度任職，不僅不適任法官，也不應擔任公務員其他任何職務，因此建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。

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