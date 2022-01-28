苗院爭議法官嗆送少年去「捅屁眼」　法評會建議免除職務

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她還對少年說，爸爸媽媽如果說要帶你去訪貧，或去禮佛的時候，你要跟著去，你知道嗎？你沒跟去的話，我就跟法官說，把你收容起來，讓你去少觀所跟人家捅屁眼。周女遭評鑑後，還透過少年調查官要求少年寫信，澄清她的「審判過程與結果沒有任何不恰當之處」，讓她給媒體採訪、拍攝。
周女也曾要求書記官、法助調閱、影印自己所有自律案件的全部卷宗，其「公器私用」情事遭揭發後，又要求書記官與法助寫自白書供自己答辯。
2019年她手上的十餘件案子，有逾期裁定收容、以不當方法迫使當事人和解、適用法條錯誤、未經合法通知亦未給予相對人陳述意見機會、訴外裁判、片面與一方當事人接觸及造假判決等各種問題；2020年7月至2021年3月8日止，周女開庭303件，無故取消達49件；統計2020年1月21日至2021年3月15日止，曠職日達68次，總時數353小時，單就2020年曠職時數高達314小時。
法評會認為，周女命少年掌摑、下跪、以言語恫嚇、性羞辱少年、以權勢逼迫少年為自己撰寫陳述書、對媒體揭露少年隱私、以權勢逼迫書記官、法官助理為自己調印自律案件卷證資料、以差假批核脅迫法官助理撰寫自白書、在承辦的各案件中有諸多如判決當然違背法令、逾期裁定收容、造假判決等重大違反法定程序或強行規定的違誤、為處理私務或無故恣意取消庭期，還在2020年單一年度曠職高達314小時而達一次記二大過並免職的標準等情事，屬嚴重違背法官倫理規範、各項法律規定和法定程序作為，不再適任法官。
法評會指，周女坐領公帑高薪卻心存以私害公的態度任職，不僅不適任法官，也不應擔任公務員其他任何職務，因此建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。