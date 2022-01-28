新二代3姐妹陳情「別遣返印尼」　徐國勇：不會限令出國

《四方報》報導，3名印尼新二代姐妹自小依親來台，卻因父親觸犯台灣法律，被撤銷永久居留證，導致3姐妹面臨被限期出境的命運，走投無路的他們寫信向內政部長徐國勇陳情，希望部長法外開恩，不要把他們趕出台灣。針對此案，徐國勇也於今（28）日回應表示，基於人道立場，將不會限令3人出國，讓他們在台灣好好過年。





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綜合媒體報導，3姐妹中的長女小喬（化名）目前就讀中山女高一年級，她的兩個妹妹則分別就讀國中、國小。3姐妹的父母為印尼華僑、在台灣工作，由於父親取得永久居留證，3人都是在很小的時候以依親身份被接來台灣生活，已經逐漸淡忘印尼話、也認同自己是台灣人。





不過，3姐妹的父親因觸犯銀行法遭判刑1年以上，永久居留證被取消，移民署從而通知父親必須在2月9日前離開台灣，3姐妹則被要求在3月9日前離開台灣，且離開台灣後3年不得再來台。但是3姐妹已經習慣台灣的生活，也都正在就學中，就讀國中3年級的妹妹更是再一百多天就要會考，處境令人同情。





內政部長徐國勇也表示，基於人道及家庭團聚立場，考量她們皆未成年及尚在就學，且因疫情嚴重，在法令許可範圍內，暫時不會限令她們出國，請她們安心過年。他也特別呼籲，遵守法治是所有國民及居民的義務，切勿違法而殃及親友。移民署表示，三姊妹的父親因故依法必須出國；但入出國及移民法仍有給予陳述意見及邀請專家學者召開審查會的權益保障機制，內政部及移民署會尊重專家學者意見，盡力給予協助。



