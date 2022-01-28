網球／史上最多21冠只差1勝！Nadal晉澳網決賽：從未想過
只差1勝破紀錄！35歲的「西班牙蠻牛」Rafael Nadal今(28)日在澳網4強以6:3、6:2、3:6、6:3擊敗義大利好手Matteo Berrettini，生涯第6度闖進澳網決賽，要把握兩大巨頭缺席機會，拿下第21冠成為史上擁有最多大滿貫的男人。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-28 18:20:14
史上最多20座大滿貫金盃由三巨頭並列，但本屆澳網僅有Nadal出賽，塞爾維亞球王「喬帥」Novak Djokovic因疫情關係被迫離境，「瑞士特快車」Roger Federer則因傷缺席。
拒絕向年紀低頭的Nadal一路勇闖到四強，今日面對去年溫網亞軍Berrettini，前2盤率先破發對手取得「聽牌」，但這位25歲的義國新星力挽狂瀾要回第3盤，可惜第4盤非受迫性增加，1次失誤讓Nadal在首個賽末點就拿下比賽。
「2009年時我很幸運在這裡贏得冠軍，我從沒想過2022年我還有機會。」Nadal坦言之前受到中暑影響，今天場外下著雨，拉佛球場（Rod Laver Arena）關起屋頂，他也燃燒鬥志挺過Berrettini對他的強力挑戰。
「再一次活過來。」Nadal先前曾感染新冠肺炎，還有腳傷困擾，「一個半月前我甚至不知道能不能在巡迴賽復出，還曾想過退役，當然跟很多人相比，我的困境根本不值得一提。但現在有機會繼續打球，比贏得第21座大滿貫金盃更重要，做我喜歡的事情最重要。」