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澎恰恰畏懼觀眾「內心很煎熬」　放下面子道歉家人

▲澎恰恰認了畏懼觀眾，坦言內心很煎熬。（圖／記者朱永強攝）
▲澎恰恰認了畏懼觀眾，坦言內心很煎熬。（圖／記者朱永強攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-28 18:34:36｜2022-01-28 19:02:26

藝人澎恰恰為夢想欠下2.4億債務，好在有百億林董（林秉文）的幫忙找代言還債，2人前陣子也開直播公開還款進度，同時亮出存摺證實澎恰恰已經賺到3000多萬了，手上7個代言、商演等費也會陸續入帳，怎料卻突然被債主call in嗆聲「快還錢」，接著又被爆出跳票。澎恰恰今（28）日出席公益活動時，透露每當錄影時，都不敢直視觀眾，也坦言對家人有許多愧歉：「他們受到很大委屈，雖然男人愛面子，但我確實連累到他們。」再次和債權人強調自己絕對不會跑路。

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▲澎恰恰（左）與林秉文一起開直播。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
▲澎恰恰（左）與林秉文一起開直播，突然被債主call in嗆聲「快還錢」。（圖／澎恰恰臉書）
澎恰恰送給自己「堅忍」2字，坦言這一年經歷過很多事，每一次在錄影時，其實內心都很煎熬，眼神都很怕與觀眾接觸到：「他們可能都會覺得我是一個負債者，所以我必須克服自己心裡的障礙，有時候製作單位也會看出我恍神的樣子。」澎恰恰表示今年的新年新希望跟去年一樣，就是可以儘速償還完債務，讓「無辜的受害者」內心可以更加踏實、舒服。

▲澎恰恰希望一切交給司法。（圖／記者朱永強攝）
▲澎恰恰希望一切交給司法。（圖／記者朱永強攝）
昨天《NOWnews今日新聞》接獲一名泡菜哥吳先生爆料，透露自己曾簽出近20張空白支票，給澎恰恰作為欠款抵押，卻遭到對方在未告知的情況下，就填上2張200萬數字給他人，對此，澎恰恰表示會在法官面前說明清楚，目前已經進入司法程序，林董後續也會再和大家說明還債進度。


 

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