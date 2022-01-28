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檢討退輔會提案臨時會遭藍綠封殺　時力：遺憾

▲退輔會副主委李文忠出席「111年紀念經國先生音樂會」，退輔會肯定蔣經國對台灣的貢獻，也批評國民黨違背蔣經國的反共路線。（圖／退輔會提供）
▲退輔會副主委李文忠出席「111年紀念經國先生音樂會」，退輔會肯定蔣經國對台灣的貢獻，也批評國民黨違背蔣經國的反共路線。（圖／退輔會提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-28 19:03:05

一波三折的2022年中央政府總預算黨團協商於今（28）日立法院院會完成三讀，針對其他政黨立院黨團封殺時代力量黨團要求退輔會檢討的提案，時代力量表示遺憾。

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時力表示，將作為威權象徵的中正紀念堂轉型是我國民主化的一大進程，也是促進轉型正義工程的重中之重。促轉會在去年提出了中正紀念堂轉型的主軸、方向和處置措施，文化部就應該肩負起中正紀念堂轉型的重責大任，提出具體的轉型規劃。在本次預算審查，時力黨團提出預算的凍結案，要求文化部應該具體提出轉型規劃，並應盡早將《國立中正紀念堂管理處組織法》的修正或廢止送交本院審議等提案，亦遭其他黨團封殺，相當遺憾。

時力進一步指出，有關近日炎上的前總統蔣經國評價，退輔會發表新聞稿大力頌揚蔣經國的功勞，甚至指點兩大黨，要民進黨「尊重藍營」、要國民黨「反共革新」，對行政機關而言顯然不恰當。然而高呼轉型正義的民進黨、以及高呼行政中立的國民黨，卻聯合封殺時力黨團要求退輔會檢討的提案，使得兩大黨的口號顯得薄弱不堪。

時力黨團也指出，於此次預算提案中爭取到許多網購、塑膠包裝等減量管制、空污費率檢討，與淨零路徑草案等；也為保障中研院同仁勞動權益，爭取改善申訴委員會組成、建立霸凌申訴機制；提高社工計畫稽查比例、公開違法社福單位獎懲紀錄，杜絕回捐情事一再發生；以及建立私校調高兼任教師鐘點費與建立統一基準，期能保障教師權益等等。時力黨團除了感謝各部會願意一起精進政策外，也感謝各黨團的支持。


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