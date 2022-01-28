黃曉明離婚Angelababy 網傳「年前宣布」陰謀論
黃曉明、Angelababy（楊穎）結婚6年、育有5歲兒子小海綿，今（28）日夫妻倆以「感恩過去所有，未來仍是家人」的聲明宣布離婚，2人婚變傳了4年，Angelababy在去年就已經冷漠稱黃曉明「黃先生」，懶得再裝出恩愛假象，為何選在這時才正式分道揚鑣？網路上也傳出2派論點。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-28 19:13:38｜2022-01-28 19:24:12
第一點是情人節馬上要到了，去年情人節Angelababy只曬自己的美照，當時就頗有幾分單身的意味，第二點是過完了情人節，Angelababy 33歲生日即將到來，去年黃曉明幫Angelababy慶生時，沒有得到任何回應，黃曉明的立場頗為尷尬，所以這時候宣布離婚，雙方也落得輕鬆，不必忍受婚變再起的揣測。
黃曉明2018年捲入逃稅風波，被爆和Angelababy離婚保財產，從此婚變傳了4年，近兩年來2人關係急轉直下，Angelababy已經連續2年沒有公開送黃曉明生日祝福，去年1月黃曉明在真人秀《乘風破浪的姐姐2》同台前女友李菲兒，讓Angelababy傳了10年的「小三」懸案再浮上檯面，更能嗅出婚變火藥味。
當時Angelababy大動作發文：「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。」從Angelababy這席話可以感覺到，2人往日甜蜜的樣子早已飄散無蹤。