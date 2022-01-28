王思佳懶理被爆料是小三　暗指賴薇如「沒熱度可蹭」

藝人王思佳日前合體網紅77老大暢聊「綠茶婊女星」，網友瘋猜她在暗指賴薇如，怎料賴薇如沒多久又在熊熊（卓毓彤）的YouTube頻道上討論「茶婊」，內容被解讀是在隔空回應王思佳，2人因此掀起戰火，而今（28）日王思佳透過臉書發出長文，暗示賴薇如身邊就有好友當小三，至於被自稱是前任的男子爆料一事，也做出回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-28 19:16:41
王思佳坦言由於自己太過真實，所以很容易被誤解，至於網友對於「綠茶婊」的揣測、對「某人」的指責，她再次強調不需要對號入座：「我想這是自己要檢討的問題吧？做了什麼，給別人這種感覺，而不是怪罪別人為何討論這種話題，都是妳自己的選擇，再說以往節目上露出的所有內容，都是你自己的行為，又沒人逼迫妳？」
至於賴薇如「證據備齊」一事，王思佳認為對方眼裡只看得到男人，除了幫她介紹經紀人之外，在各方面都有伸出援手，沒想到卻反被衝康，讓王思佳氣得開嗆：「所以不要想著都是別人在跟妳拿東西，真的沒有，妳也沒有什麼熱度可以蹭，我只蹭有名、有流量的，知道嗎？」
王思佳昨天被一名自稱是前任的男子，爆料10年前就是小三，她則不以為意地回應：「年前莫名變小三，當時男生出來解釋，我以為他自編自導自演，想博取我好感，畢竟時間線與我無關，現在看這爛戲，當年的兇手呼之欲出，可以結案了。」