虧大了！川普老婆賣白帽NFT 遭加密貨幣暴跌「帶衰」
最近加密貨幣、非同質化代幣（NFT）投資熱潮席捲全球，也有許多名人、團體跨足進軍該領域。美國前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）先前宣布推出Melania Trump NFT平台，隨後更發布了三件一組的作品。不過拍賣期間遇上了加密貨幣市場大跌，最後不僅投標數寥寥可數，連落槌價都不如預期。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-28 19:35:01
梅蘭尼亞日前在個人網站拍賣三件一組的「國家元首收藏，2022」(Head of State Collection, 2022)，其中包含2018年4月陪同美國前總統川普訪問法國時戴的一頂特製白色寬邊帽、由法國藝術家柯龍（Marc-Antoine Coulon）親繪梅蘭妮亞的實體「側身水彩照」，以及其動畫版NFT數位藝術品。商品以25萬美元（約台幣694萬元）起標，但只接受Solana加密貨幣交易。
不過加密貨幣市場近來大震盪，自11月以來全球市值已經蒸發逾1.35兆美元，這組商品進行拍賣的2週中，許多加密貨幣價值大跌20%、30%，梅蘭妮亞要求的唯一支付方式Solana甚至暴跌40%，25日時每枚Solana價值95美元（約台幣2640元）。
拍賣於26日結標，但僅少數人出價競標，總投標數看似只有5筆，每一標的出價都在最低要求的1800枚Solana幣。最後以約17萬美元（約台幣472.73萬元）賣出，雖然實際金額將根據浮動的加密貨幣市場決定，但是目前來看，比起預期的起標價低了將近10萬元。
這組「國家元首收藏，2022」是梅蘭尼亞在進軍NFT領域一個月內後，繼「梅蘭妮亞的願景」（Melania's Vision）後，推出的第二幅NFT數位藝術品。網站介紹中指出，部分拍賣所得將為寄養家庭兒童提供電腦及科技教學，但梅蘭妮亞辦公室並未針對捐做慈善的比例以及捐款對象的機構名稱進行回覆。
※【NOWnews 今日新聞
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