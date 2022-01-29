過年當沙發馬鈴薯！最強日劇、動畫精選片單看這

農曆過年九天連假不無聊，friDay影音日劇、動畫讓你做個稱職的沙發馬鈴薯 ！冬季檔獨佔同步跟播日劇《勿說是推理》、《契×約─危險的拍檔─》、《婚活偵探》，鬈毛推理、男男基情、大叔尋愛各有千秋，又是重溫《雪崩》、《不良少年與白手杖女孩》、《最愛》、《TOKYO MER》、《大豆田永久子與三個前夫》、《喜劇開場》、《我家的故事》等2021年經典強作，若要開著當背景音樂，《派遣女醫X》全七季、一天看播一季絕對是最佳選擇！
娛樂中心／綜合報導
2022-01-29 00:00:00
friDay影音冬季檔日劇片單仍然豐富，除了三部獨佔強作，還有適合闔家觀賞的松本潤搭上戶彩《隔壁的阿力》、堤真一搭石田百合子《妻子變成小學生》，迎接春天新戀情到來的《心動迎戰Song！》、《不能相愛的兩個人》，不想吃太甜可以選擇戀愛懸疑劇《心愛的謊言-溫柔的黑暗-》看波瑠與林遣督的意外重逢卻捲入連續殺人案，再來還有影后黑木華的職人劇《Gossip小道消息 # 她想知道真正的OO》，九部作品讓粉絲天天都有戲唱。
日本動畫部分也持續更新，《進擊的巨人Final Season》、《鬼滅之刃 遊郭篇》、《國王排名》多部話題夯作之外，特別推薦的就是去年夏天由永野芽郁搭戶田惠梨香演出真人版大受好評的《秘密內幕～女警的反擊～》動畫版，適合闔家觀賞的有《忍者哈特利》、《中華一番》、《魔法咪路咪路》，另外還整理出值得回味的動漫經典如《閃電霹靂車》、《棋靈王》、《鋼之鍊金術師》等過年精選片單，大人打牌怕吵又怕小孩亂轉電視，friDay影音都已經替大家安排妥當。
而由於農曆年假（1/29～2/06）及冬季奧運（2/04～2/20）部分重疊，《隔壁的阿力》（4與18日）、《不能相愛的兩個人》（8與15日）、《妻子變成小學生。》（12日）等幾部日劇受到影響將改為隔週更新，相關詳情可洽friDay影音官方網站、app或臉書專頁。（編輯：楊穎軒）