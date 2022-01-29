吳奇隆狂炫劉詩詩帥兒　林更新不急成家「看緣分」

林更新、吳奇隆繼《步步驚心》之後，再次在《我的砍價女王》合作，林更新在LiTV線上影視專訪聊到與吳奇隆再次聚首，「當然非常開心，很榮幸再和隆哥合作，片場休息時，我們還會聊到《步步驚心》的點滴，跟他對戲默契仍在，很安心，我們都很放鬆去演。」過了10年，林更新覺得兄弟倆都更成熟了，當然最大改變就是吳奇隆有了家室，「隆哥都當爸爸了，休息時他會傳訊息給家人，不然就是跟我聊家常，給我看寶寶照片說著趣事，看得出好爸爸的他非常幸福。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-29 12:30:00
說到孩子，曾參加真人秀《放開我北鼻》的林更新，跟著易烊千璽一同照顧2歲到6歲的小孩，不但天天做飯，還得教育他們，24小時跟著孩子相處，一開始本以為這187公分的「大塊頭」會讓小孩嚇到，沒想到林更新散發出的溫暖氣息，讓孩子紛紛把他當成「大玩偶」般緊緊圍繞，林更新也被許多媽媽公認是「最佳女婿」人選，紛紛想把家裡的千金嫁給他，加上感受到吳奇隆一家和樂，問林更新有受影響想娶老婆嗎？他說：「不敢當，多謝大家的抬愛，我仍有不足要學習，我覺得成家這件事看緣分，不只是我一個人，有著更多是擔當與責任，目前我仍以工作為主，其他就隨緣吧。」
雖然感情隨緣，但LiTV問到林更新理想型時，他表示沒有固定標準，「心地良善、正直這是一定要的，以及互相鼓勵，彼此能溝通也很重要。」有著「顏值零死角」美譽，林更新自己可有男神？他的反應像個大男孩：「我一直很喜歡巴斯光年，來自太空的勇敢探險家，願意犧牲自我，做事堅定果斷無所畏懼，他最大的夢想是拯救地球，是我心目中的英雄。」