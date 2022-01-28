新春暢遊后里馬場魔幻嘉年華 鳥居祈福體驗偽出國

迎接春節到來，台中后里馬場變身魔幻藝術嘉年華，今日開幕到2月底。整整一個月期間，安排有逗趣小丑表演、魔幻迷宮燈光秀及小火車暢遊園區等豐富多彩節目，是親子年假共遊首選。此外，馬場裡保留的早期日式公園搭起紅色鳥居，定點打卡還送祈福小卡，懸掛祈福樹上，紅色小卡隨風飄揚傳達祝福，讓人彷如置身日本，享受偽出國樂趣。





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▲新春暢遊后里馬場魔幻嘉年華，還可以體驗騎馬馳騁樂趣，二位台灣小姐駱嫣、蘇美臻向民眾招手，絕對可以歡樂一整天。（圖／主辦單位提供）

搶攻9天連假旅遊商機，自疫情爆發以來，中部最大型嘉年華活動，今天上午在台中信義國小太鼓隊鼓聲下，揭開活動序幕。「魔幻藝術嘉年華」執行長林麗玉表示，后里馬場有著許多人美好童年回憶，主辦單位克服許多困難，終能如期舉辦魔幻藝術嘉年華，希望能讓歡笑與活力重現。





「魔幻藝術嘉年華」即日起至2月28日舉辦，主題花舞館內的魔幻迷宮、未來樹帶領民眾進入奇幻異世界。戶外舞台邀請2018世界小丑冠軍演出小丑靜思劇。馬場內除可搭乘小火車，還有號稱全台最巨大的18座氣墊遊戲，保證讓親子歡樂一整天。





▲后里馬場現正舉辦的魔幻嘉年華，有十八座大型氣墊遊戲，彷如兒童樂園讓孩子嗨翻天。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.28)

后里馬場幅員廣大，場區內保留不少日式建築，主辦單位特別打造一座紅色鳥居，做為園區內定點打卡地標，還提供祈福小卡，讓民眾在新春之始寫下心願，再懸掛在鳥居的祈福樹上，為新年祈求平安。今日才開幕，鳥居已成為打卡熱點，尤其懸掛祈福樹上片片紅卡隨風飄揚，就像在日本神社氛圍，很有偽出國感覺。





▲想體驗偽出國感覺嗎？ 后里馬場的魔幻嘉年華提供日式服飾租借，搭配鳥居場景，彷如置身日本。（圖／主辦單位提供）

因應疫情延燒，主辦單位落實嚴格防疫措族，入園實名制，以酒精消毒，密閉空間的花舞館啟動人流管制，控管人數在800人以下。此外區內規畫有美食小吃區，也要求不得邊吃邊走，會在戶外增搭桌椅，方便民眾在戶外享用，提防室內群聚風險。



