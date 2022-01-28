名家論壇》韋安／蔣萬安台北選情沒那麼危險！？

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民眾黨的光譜，最近幾年來，從深綠、淺綠到淺藍，由綠轉藍幅度頗大，黃珊珊的支持度，也有顯著的成長。不過到了投票的時刻，仍會投票給黃的人，就會遇到2種狀況，投她，她有機會當選嗎？或是像上次票投姚文智的選民，出於對民進黨的死忠支持，而顯然民眾黨的支持者，應該沒有這麼強烈的政黨意識。
接下來，2022的台北市長選戰，有可能變成，綠營傳統支持者，與泛藍、中立和不喜歡民進黨的其他選民之爭。
《美麗島電子報》最新民調顯示，政黨好感度方面，民進黨正向評價為46.3%、負向評價為41.4%；而國民黨的正向評價為22.7%、負向評價為63.0%。這也是國民黨從2006年到現在為止，15年來次低紀錄，不過民進黨的好感度卻沒有變化。
吳子嘉指出，國民黨的好感度，2008年，在馬英九當選第一任總統時還有57.4%，但現在卻變成22.7%，15年就降了35個百分點。如今這些人跑去哪兒？就是不表態了，不支持國民黨之後，變成中立。
根據TVBS近期民調，蔣萬安參選市長的支持度，與去年3月的調查結果相較，他的支持度略減3個百分點，但仍有40%，領先陳時中的29%及黃珊珊的19%。也就是說，國民黨所流失，轉為中立的選民，大部分還是流向支持蔣萬安。
到目前為止，北市的選戰還未正式開打，綠營候選人連個影子都沒有。從台中中二選區補選經驗來看，蔣萬安勢必會遇到「腥風血雨」的洗禮，他的對手就是民進黨，其他不用太過考慮。
蔣陣營要深思，如何守住既有的優勢，穩固支持者的根基，甚至有所進擊。既不要被外在的風聲擾亂方寸，也不要麻木自大，以為可以坐享其成。尤其別指望什麼「藍白合」的白日夢。
台北市是民眾黨和柯P的大本營，憑什麼要「禮讓」？民眾黨能拿多少議員席次，決定該黨未來的走勢。不可能市長選舉「禮讓」，議員選舉又競爭。黃珊珊的支持度穩定增長，柯文哲說不定還在賭，民進黨人選若無勝選算，為了不讓藍營執政（關係著2024），反而最後會「棄綠保黃」，黃還有一線勝出的機會。
蔣萬安只有一條路可走，就是「做大做強」自己，要想盡辦法爭取中間選民和年輕人的支持。而若跟著戰鬥藍起舞，就會陷入國民黨今天的困境，票只會少不會多。天下是自己「打」出來的，不是靠別人「讓」出來的，或別人「幫」出來的。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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