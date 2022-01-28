蛋未孵化父母就分手！大紅鶴堅強生存 長成隻愛搶鏡寶寶
去（2021）年8月30日臺北市立動物園有一隻人工孵化的大紅鶴寶寶順利破殼而出，呼名叫「阿尖」，四個多月以來都靠保育員持續以人工育幼方式，辛苦拉拔他長大，目前正讓小朋友自行努力回到群體中。這階段對於個頭比較小、且沒有親鳥在旁邊保護的小小孩來說特別辛苦，但阿尖不畏艱難，為返回群體而努力，並且總是爭取站在全體中的C位，經過多日的磨合期，終於順利達成返回大紅鶴島的任務。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 21:01:29｜2022-01-28 21:05:57
去年七、八月份保育員觀察到水禽區的大紅鶴們產下數枚蛋，依據過去所累積的經驗，保育員會以假蛋將蛋換出，進行人工孵化，經過26-28天的發育，當雛鳥內破殼時，再趕緊將即將破殼的蛋交還給爸媽接手。但當最後一顆蛋要還回去時，最後一對親鳥卻已經「和平分手」，不再有孵蛋的行為了。因此，這隻小寶寶的哺育重任，就趕緊交由孵化室的保育員接手。
灰白色像絨毛娃娃的大紅鶴寶寶出生後，保育員依循過往對大紅鶴和智利紅鶴的育幼經驗，初期每天都要以特製的配方，打成奶昔狀來餵食。小朋友從室內的育雛室，逐步到戶外活動場曬太陽、練習游泳、轉換食物，經過4個多月精心的照顧，待大紅鶴寶寶阿尖換下絨羽，長出有防水功能的羽毛來保溫時，開始讓他返回大紅鶴的群體中生活。
剛返回大紅鶴島的小朋友，個頭比其他同期出生的紅鶴寶寶還要小，又沒有親鳥在旁邊保護，自然容易成為被排擠的對象。一般的紅鶴如果遇到類似狀況，可能會選擇先躲到邊緣比較安全的位置。但硬頸的阿尖卻很喜歡站在群體的中央，面對其他紅鶴的排擠動作，他仍不屈不撓，勇往直前，堅守C位。
剛放阿尖回到群體裡時，保育員會很不放心的去看看他，沒想到以前總對孵化室保育員黏TT的阿尖，竟然不會主動靠近，顯然是個自立自強的孩子。經過一陣子的磨合，其他大紅鶴終於認同他加入群體，這讓保育員鬆了一口氣，大家對於阿尖的勇敢和努力感到十分驕傲。
動物園同仁尊重每一個生命，並且向生命學習，看到大紅鶴小朋友的努力和不屈不撓的為群體生活而努力，也給動物園同仁們很正面的學習，歡迎大小朋友，可以到動物園水禽區的紅鶴島，看看大紅鶴小勇士喔！（編輯：李惠婷）