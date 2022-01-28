T1／海神剋星！桑尼、何喬登合繳59分 太陽奪4連勝
T1 League年前最後一周賽事，5連勝榜首高雄全家海神今(28)日在巨蛋主場迎戰臺中葳格太陽，慘遭踢館，海神洋將庫薩斯狂砍31分21籃板仍無用，太陽洋將桑尼與何喬登聯手拿59分，終場助隊以104:89奪下4連勝，海神本季唯二敗場都是輸給太陽，堪稱剋星。
記者鍾東穎/高雄報導
2022-01-28 21:39:34
此役前，海神以9勝1負名列榜首，本季唯一一敗就是作客輸給太陽，今天開局雙方你來我往，首節打完海神以1分落後，不過次節開始太陽主控丁聖儒連投帶切拿9分，加上桑尼上半場轟下17分領軍，幫助太陽拉開到49:42領先，海神僅靠于煥亞12分獨撐。
易籃再戰，換太陽何喬丹表演，第三節9投5中包辦13分，桑尼持續火力，第三節太陽攻下31:21，拉開最多26分領先，反觀海神洋將庫薩斯手感回溫拿下13分，但其餘隊友持續「打鐵」也無能為力。
更慘的是，前SBL狀元李漢昇傷癒復出，但首秀只打了6分11秒，就因對丁聖儒架拐子被吹違反運動精神犯規，接著假倒又被抓技術犯規，被迫退場，T1初登板2投0中沒有得分進帳，僅1助攻。
第四節海神依舊找不到準心，太陽最終以雙位數差距贏球。桑尼攻下全場並列最高31分，何喬丹挹注28分。