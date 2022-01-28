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T1／海神本季唯二敗場都是輸太陽　于煥亞：陣型互剋

▲高雄海神于煥亞突破上籃。（圖／T1提供）
▲高雄海神于煥亞突破上籃。（圖／T1提供）

記者鍾東穎/高雄報導

2022-01-28 22:40:41

T1 League榜首高雄海神今(28)日遭臺中太陽踢館，以89:104吞敗，本季至今唯二兩場敗仗都是輸給太陽，海神主力于煥亞認為是陣型互剋，且此役轟下並列全場最高31分的太陽洋將桑尼，「真的不好守。」

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儘管與太陽首次交手以11分之差獲勝，但第2次也是上一次對壘，海神在客場以88:93吞敗，今天賽前抱著5連勝氣勢要來討回顏面，未料休兵2周，又在閉門情況下作戰，偌大的空場影響手感，全隊命中率僅35.2%。

今天拿下海神次高17分的于煥亞認為，平常在小球場練習，多少有適應問題的影響，但不是藉口，「如果有球迷，氣勢會好一點。」

面對太陽2連敗，于煥亞表示，「陣容互剋，都是小陣容，在擋拆上真的不好守，我們還有比較大的中鋒在裡面。」也直呼，「桑尼籃下放球好又能投外線，真的不好守，很會抓時間差過掉大中鋒。」

「回去會好好看錄影帶，找到方法破解！」于煥亞仍對球隊有信心。

海神明天休兵，後天要交手台啤英雄，過去2度交手都只險勝1分，于煥亞認為，英熊多了一名洋將(蓋勒威)，不確定因子增加，防守策略上會有些改變，其餘手感問題並不擔心。
 

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