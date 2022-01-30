COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

公布名單仍非正式提名？民眾黨誰參選要到登記前才定調

▲由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，針對2022年縣市議員提名策略，讓外界霧裡看花。（資料照／台灣民眾黨提供）
▲由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，針對2022年縣市議員提名策略，讓外界霧裡看花。（資料照／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-30 11:00:00

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，日前於臉書粉絲專頁公布第一波地方縣市議員與鄉鎮市民代表等提名名單，其中最讓外界關注的莫過於現階段柯文哲仍執政當中的台北市。除了依照日前公布的提名策略，六個選區全都提名候選人外，士林北投與大安文山都超額提名了兩席。不過黨主席柯文哲一席「等到要登記的時候再做一次民調看看，再決定要如何提名」似乎也讓參選人名單還留有變數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲日前在接受媒體訪問時，民眾黨內對於各縣市的議員選區，有分為三種模式，依序為「提一席、提兩席、提一至兩席」。「如果是一至兩席的區域，意思就是說會保留到最後一刻。」柯文哲說，會等到要登記的時候再進行民調，再決定要如何提名。

而據黨內人士分析，現階段全台各縣市，若有提名超過一席的選區，都會在選前進行民調。而對照的方法則是以該區所有可能參選的人作為假想敵，並且進行全民調。「若兩人都在當選的安全名單內，理所當然可以提名兩席；但若是只有一人在安全名單內，另一人則會偏向不提名。」黨內人士指出，但若兩人都不在安全名單內，就要更進一步協調。

另一名地方人士指出，士林北投區根據坊間流傳的一份民調顯示，「學姊」黃瀞瑩無意外在安全名單內，但陳思宇卻落於安全名單外。不過該份民調的真實性遭到質疑，原因在於連陳思宇的父親、現任無黨籍市議員陳建銘也被列在其中，而若是兩人的支持度相加，則能進入安全名單內。也因此該地方人士指出，士林北投區恐怕在民眾黨內還有一波茶壺風暴。

至於大安文山區，黨內人士則指出，前機師張志豪與民眾黨文山區主任張幸松，競爭模式則完全與士林北投區不同。「兩人都有各自無可取代的優點，但也都有較為明顯的缺點。」黨內人士說，張志豪為政治素人，背景相對單純，但是優勢也是劣勢，也代表著其地方實力較為不足；至於張幸松則完全相反，長期深耕基層甚至積極參與各種地方組織活動，長年下來讓張幸松累積了不少地方支持度，不過卻因為不熟悉議題操作與網路社群平台運作，因此許多文宣常令人啼笑皆非。

黨內人士分析，大安文山區的地方特性較為鐵板一塊，藍大於綠已經是長期不變的定律，雖然有部分中間選票爭取的空間，但無黨籍市議員林穎孟與社民黨市議員苗博雅都具有現任優勢，「即使只提名一席，要當選都有難度了，更何況現在是提名兩席。」黨內人士更直言，提名前所做的民調，很有可能結果是「兩人都不在安全名單內」，恐怕黨內就得重新思考提名策略。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀