公布名單仍非正式提名？民眾黨誰參選要到登記前才定調

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而據黨內人士分析，現階段全台各縣市，若有提名超過一席的選區，都會在選前進行民調。而對照的方法則是以該區所有可能參選的人作為假想敵，並且進行全民調。「若兩人都在當選的安全名單內，理所當然可以提名兩席；但若是只有一人在安全名單內，另一人則會偏向不提名。」黨內人士指出，但若兩人都不在安全名單內，就要更進一步協調。
另一名地方人士指出，士林北投區根據坊間流傳的一份民調顯示，「學姊」黃瀞瑩無意外在安全名單內，但陳思宇卻落於安全名單外。不過該份民調的真實性遭到質疑，原因在於連陳思宇的父親、現任無黨籍市議員陳建銘也被列在其中，而若是兩人的支持度相加，則能進入安全名單內。也因此該地方人士指出，士林北投區恐怕在民眾黨內還有一波茶壺風暴。
至於大安文山區，黨內人士則指出，前機師張志豪與民眾黨文山區主任張幸松，競爭模式則完全與士林北投區不同。「兩人都有各自無可取代的優點，但也都有較為明顯的缺點。」黨內人士說，張志豪為政治素人，背景相對單純，但是優勢也是劣勢，也代表著其地方實力較為不足；至於張幸松則完全相反，長期深耕基層甚至積極參與各種地方組織活動，長年下來讓張幸松累積了不少地方支持度，不過卻因為不熟悉議題操作與網路社群平台運作，因此許多文宣常令人啼笑皆非。
黨內人士分析，大安文山區的地方特性較為鐵板一塊，藍大於綠已經是長期不變的定律，雖然有部分中間選票爭取的空間，但無黨籍市議員林穎孟與社民黨市議員苗博雅都具有現任優勢，「即使只提名一席，要當選都有難度了，更何況現在是提名兩席。」黨內人士更直言，提名前所做的民調，很有可能結果是「兩人都不在安全名單內」，恐怕黨內就得重新思考提名策略。