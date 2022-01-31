淡水古蹟走春秘訣大公開 虎年財運、官運、人緣運一次來
農曆春節就要到各地走春討吉利，求得好兆頭！新北市立淡水古蹟博物館推薦今年走春到淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居，提升財運、官運和人緣運。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-31 07:00:00
淡水古蹟博物館2月2日至2月6日（初二至初六）在淡水紅毛城、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居，舉辦「福虎揚威遊淡古」新春系列的活動；推薦走春民眾至淡水走訪善於經商而致富的多田榮吉故居、住過許多達官顯要的警官宿舍，及人氣畫家木下靜涯的舊居，說不定能加強財運、官運和人緣運，虎年都能「平安祥虎」。
淡水古蹟博物館長黃麗玲表示，民眾在這3間古蹟的指定背景拍虎爪照，並上傳至社群的媒體及標註淡水古蹟博物館，就可獲得特製版的徽章或磁鐵，每日限量30個，讓民眾把各種好運氣帶回家；此外，淡水海關碼頭、得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍，及淡水木下靜涯的舊居等處，全年度都免費參觀。
黃麗玲指出，春節期間除1月31日（除夕）及2月1日（初一）休館，2月2日（初二）至2月6（初六）日的每日開館時間為9點30分至下午6點，門票１張80元，可參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺；新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民，以及各級學校的在校生等，則享免票的優惠。