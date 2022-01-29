不讓中國稱心　維權人士籲運動員北京冬奧表異議

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原為中國維權人士、現為美國芝加哥大學（University of Chicago）客座教授的滕彪表示：「2022年冬季奧運將以種族滅絕冬奧被人記住。中共的目的，正是將運動場館變成展現政治正當性的舞台，以及洗白所有那些殘暴事跡的工具。」
中國在強硬派領導人習近平統治下，對人權的打壓遍布社會。包括香港當局2019年鎮壓當地反政府示威，以及北京中央政府通過國安法扼殺異議，造成運動人士被捕、公民社會團體解散。
另一方面，研究人員指出，中國西部新疆地區近幾年估計至少有100萬人被關在再教育營，大多數是維吾爾人。
一名英國知名律師為了判斷中國疑似侵犯維吾爾人人權的證據，成立了一個獨立的非正式組織。根據這個組織去年12月做出結論，認定中國政府犯下種族滅絕。
維權人士未能達成全面抵制北京冬奧的目標，但持續大聲說出意見。
西藏行動中心（Tibet Action Institute）主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）表示：「你沉默就給他們力量。這就是他們夢寐以求的：全世界按照中國的遊戲規則，跟在中國的領導後面走，為了一切如常，別過頭不去看這些殘暴事跡和犯罪。」
拉珍哲彤直接向美國、英國和法國的運動員及其他人喊話。她說：「我個人認為，你們應該利用你們的平台、你們的優勢地位和這個歷史機會，你們必須對種族滅絕浪潮表達抗議。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110128