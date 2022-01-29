羽球／熱心公益回饋基層　白馭珀年前至花蓮送特製紅包

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「距離上次去到基層已經有一段時間了，每次去都能感覺到小朋友們的熱情，尤其這一次有很多小朋友像是剛接觸羽球而已，每次都能從他們身上體會到找回初心的感覺。」
白馭珀分別前往了「羽の鷹羽球團-寒訓羽球班」以及「金鴻羽球俱樂部-寒假羽球育樂營」兩個訓練營擔任一日教練，除了分享自身的經驗之外，也特別下場餵球甚至對打，針對不同程度的學員，也都給予不同的建議指導，希望藉由玩樂的感覺提起小朋友的興趣，再從中帶入打球的觀念。
「真的很久沒有講那麼多話了，原來講那麼多話也是很累的(笑)，每次去到基層跟小朋友分享，都要想辦法讓融入他們，而且年紀很小的小朋友應該都不認識我了，要想辦法進入他們的內心，才能營造快樂的氣氛。」
金鴻羽球俱樂部的林頞教練特別感謝提到，能有這麼頂尖的女子選手來教女學員們真的很好，能讓她們學習到真正女子選手的打法，一定對她們非常有幫助！
適逢農曆年，白馭珀特地用心製作了專屬的羽珀同行紅包袋，發給現場的小朋友們，藉此增加彼此的互動並給予鼓勵，小朋友們也都因為這位神秘嘉賓的指導感到收穫滿滿。
「這次和團隊一起製作了專屬紅包袋送給小朋友們，平時包紅包的經驗其實沒有很多，發給這麼多人突然有種自己真的是長輩的感覺，雖然只是個象徵意義，等小朋友記得要把財母留好，等姊姊賺大錢再拿紅包袋來跟我領喔(笑)」
「真的很開心能夠有機會去到基層，那更希望的是能有更多的資源能夠挹注，挖掘出好的人才並栽培成為頂尖選手。」