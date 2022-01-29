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美軍F-35C戰機墜海畫面曝光　中國：沒興趣搶著打撈

▲美軍F-35C戰機墜入南海的畫面曝光。（圖／翻攝自CBS新聞網站）
▲美軍F-35C戰機墜入南海的畫面曝光。（圖／翻攝自CBS新聞網站）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-29 09:16:28

美軍航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Carl Vinson）24日在南海演訓時，1架F-35C戰機發生「著陸事故」，因而墜落南海，事發現場畫面曝光。此前曾有外媒報導，為了保護先進戰機的機密資訊，美軍將與中國競速打撈，但此說法遭到中方否認，聲稱對美國的飛機根本沒興趣。

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綜合美國《CBS廣播公司》等外媒報導，美國海軍28日證實，本週在社群媒體上瘋傳的，有關F-35C戰鬥機墜毀在南海的照片和短片，內容都是真實的，拍攝地點正是在卡爾文森號上，目前已在針對墜機原因、影像為何會外流等部分進行調查。

在這段僅17秒的短片中，顯示F-35C接近航母，但沒有試圖著陸的跡象，伴隨著尖銳的引擎聲響，還隱約冒出一縷煙霧。

根據美國海軍24日發表的聲明，當時卡爾文森號正在南海進行例行作業，1架F-35C卻發生著陸事故，所幸飛行員及時從機上彈射逃離，另有7名水手受傷，美方打算展開回收這架戰機的行動。

至於此前有外媒聲稱，美國海軍正試圖趕在中國之前，找到這架先進軍機，以免遭中國竊密一事，中國外交部發言人趙立堅27日則在記者會上回應：「這已經不是美國第1次在南海發生事故了，前段有潛艇撞了山，他們還沒有說清楚。這次他們的航母艦載機又發生了事故，掉進了南海，我們對他們的飛機沒有興趣」。

趙立堅並表示，中國要奉勸有關國家，多做有益於地區和平穩定的事情，而不是動輒就在地區炫耀武力。

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