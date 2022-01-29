專訪／「帥氣中二」形象深植人心 蔡凡熙渴望突破曝心聲
24歲的男星蔡凡熙2017年以電視劇《通靈少女》出道，當時創下公視歷年最高收視率，直到3年後才被《我的婆婆怎麼那麼可愛》擠下冠軍寶座，讓蔡凡熙一出道就備受矚目。這次蔡凡熙和郭書瑤繼《通靈少女》後再度合作，2人在電影《再說一次我願意》大談戀愛，蔡凡熙透露和郭書瑤為了在鏡頭前看起來太像朋友，還是有上表演課培養「戀愛感」，並透露自己接下來想嘗試更多心靈層面的角色。
記者臺孝婷/專訪報導
2022-01-29 11:00:00
蔡凡熙出道後星途順遂，接連演出的電影《報告老師！怪怪怪怪物！》、《痴情男子漢》、《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》和電視劇《通靈少女》、《都嘛是你的毛》等闖出知名度，由於外表陽光帥氣，蔡凡熙飾演的角色大多是屬於略帶「中二」感的大男孩，對此蔡凡熙透露：「希望可以挑戰更多類型，因為我不會只有一種面向，也希望表現更多給觀眾看到。」他坦言自己過往的作品都偏向於商業型，所以接下來想挑戰寫實類型的作品，如近來超夯的台劇《華燈初上》、《茶金》等，還透露自己私下其實很安靜，跟在鏡頭前喜歡嘻嘻哈哈的形象不太一樣。
蔡凡熙在《再說一次我願意》陷入無限迴圈，不斷向郭書瑤求婚，但屢屢受挫，只能想盡辦法從不斷重複找出蛛絲馬跡試圖逃脫。蔡凡熙表示，因為同一個畫面要演出不同劇情，不只要演出不同的情緒，他還會幫忙劇組一起注意演員走位和東西擺放的位子，所以雖然是愛情電影，但其實難度也相當高，「我會主動要求再來一次，所以這部片算是NG滿多次的。」
郭書瑤在拍片時，笑著和蔡凡熙說：「這次就交給你囉，我只是來玩的，你可以的！」讓蔡凡熙嚇出一身冷汗，急忙喊道：「不行啦！妳是前輩，還是要帶領我！」蔡凡熙透露自己在片場時壓力很大，再加上他是一個很容易自我懷疑的人，所以很少會看自己的作品，演得好不好都是從別人口中的評價得知。這次再度合體郭書瑤，蔡凡熙做足功課，無論是在片中滑水或是彈吉他，都不斷練習，就是希望可以將最好的一面呈現給粉絲們。《再說一次我願意》已於全台上映。